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Католические епископы США судятся с Трампом из-за прекращения помощи беженцам

Католические епископы США судятся с Трампом из-за прекращения помощи беженцам

Киев  •  УНН

 • 11633 просмотра

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Конференция католических епископов США подала иск против администрации Трампа из-за внезапного прекращения финансирования программ для беженцев. Решение привело к массовым увольнениям в Службе миграции и угрожает работе благотворительных организаций.

Католические епископы США подали судебный иск против администрации Дональда Трампа из-за неожиданного прекращения финансирования программ переселения беженцев. Об этом сообщает AP, передает УНН.

Детали

Они считают такое решение незаконным и наносящим вред как самим новоприбывшим, так и крупнейшей в стране частной инициативе по поддержке мигрантов.

По словам представителей Конференции католических епископов США, правительство без объяснений прекратило выплаты, даже не возместив расходы, понесенные до момента остановки финансирования. Это, по мнению истцов, противоречит действующим законам и конституционным нормам, поскольку Конгресс уже одобрил выделение средств на эти цели.

Из-за финансового кризиса, вызванного таким решением, Служба миграции и беженцев вынуждена сократить более половины своего персонала - 50 работников уже получили уведомления об увольнении. Ожидается, что сокращения коснутся и местных офисов католических благотворительных организаций, которые сотрудничают с национальным офисом.

Католическая церковь в США давно занимается помощью уязвимым группам населения, включая беженцев. Представители епископата отмечают, что лишение финансирования препятствует реализации этой миссии, подрывает гуманитарные инициативы и оставляет тысячи людей без поддержки в критический момент их жизни.

Трамп отменил въезд в США беженцам, для которых ранее был одобрен вид на жительство23.01.25, 09:23 • 32392 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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