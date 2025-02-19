Католицькі єпископи США судяться з Трампом через припинення допомоги біженцям

Католицькі єпископи США подали судовий позов проти адміністрації Дональда Трампа через несподіване припинення фінансування програм переселення біженців. Про це повідомляє AP, передає УНН.

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Вони вважають таке рішення незаконним та таким, що завдає шкоди як самим новоприбулим, так і найбільшій у країні приватній ініціативі з підтримки мігрантів.

За словами представників Конференції католицьких єпископів США, уряд без пояснень припинив виплати, навіть не відшкодувавши витрати, понесені до моменту зупинки фінансування. Це, на думку позивачів, суперечить чинним законам і конституційним нормам, оскільки Конгрес уже схвалив виділення коштів на ці цілі.

Через фінансову кризу, спричинену таким рішенням, Служба міграції та біженців змушена скоротити понад половину свого персоналу – 50 працівників уже отримали повідомлення про звільнення. Очікується, що скорочення торкнуться й місцевих офісів католицьких благодійних організацій, які співпрацюють із національним офісом.

Католицька церква в США давно займається допомогою найвразливішим групам населення, включаючи біженців. Представники єпископату наголошують, що позбавлення фінансування перешкоджає реалізації цієї місії, підриває гуманітарні ініціативи та залишає тисячі людей без підтримки в критичний момент їх життя.

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