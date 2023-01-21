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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Катастрофа в Броварах: 6 пострадавших с ожогами отправили на лечение в Австрию, еще одного эвакуируют в Швейцарию

Киев • УНН

 • 2277539 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Шестеро пострадавших с ожогами отправлены на лечение в Австрию. Еще один пациент вскоре будет эвакуирован в Швейцарию. Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко, комментируя ситуацию с пострадавшими во время трагедии в Броварах, передает УНН.

Катастрофа в Броварах: 6 пострадавших с ожогами отправили на лечение в Австрию, еще одного эвакуируют в Швейцарию

Цитата

"По состоянию на сегодня, шестеро пострадавших с ожогами отправлены на лечение в Австрию. Еще один пациент вскоре будет эвакуирован в Швейцарию", - написал Ляшко.

Добавим

Он добавил, что держит ситуацию на личном контроле.

"Все пострадавшие получают необходимую им помощь в центральной больнице в городе Бровары и Киевском городском ожоговом центре", - написал министр.

Дополнение

18 января утром в Броварах рядом с детсадом и жилым домом упал вертолет ГСЧС. На борту было руководство МВД - министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович - в составе опергруппы, а также 3 члена экипажа. Все 10 человек на борту вертолета погибли. Всего известно о 14 погибших, из них 1 ребенок, 25 пострадавших, из них 11 детей.

СБУ открыла производство, выделила три версии.

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