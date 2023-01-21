Катастрофа у Броварах: 6 постраждалих з опіками відправили на лікування в Австрію, ще одного евакуюють в Швейцарію
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Шестеро постраждалих з опіками відправлені на лікування в Австрію. Ще один пацієнт невдовзі буде евакуйований в Швейцарію. Про це повідомив глава МОЗ Віктор Ляшко, коментуючи ситуацію з постраждалими під час трагедії в Броварах, передає УНН.
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"Станом на сьогодні шестеро постраждалих з опіками відправлені на лікування в Австрію. Ще один пацієнт невдовзі буде евакуйований в Швейцарію", - написав Ляшко.
Додамо
Він додав, що тримає ситуацію на особистому контролі.
"Всі постраждалі отримують необхідну їм допомогу в центральній лікарні у місті Бровари та Київському міському опіковому центрі", - написав міністр.
Доповнення
18 січня зранку у Броварах поруч з дитсадком та житловим будинком впав гелікоптер ДСНС. На борту було керівництво МВС - міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович - у складі опергрупи, а також 3 члени екіпажу. Усі 10 людей на борту вертольота загинули. Загалом відомо про 14 загиблих, з них 1 дитина, 25 постраждалих, з них 11 дітей.
СБУ відкрила провадження, виокремила три версії.