Катастрофа Су-27 в Винницкой области: опросили уже 40 свидетелей

"В настоящее время опрошено более 40 свидетелей. Сейчас дело находится в производстве следователей следственного управления Главного управления Нацполиции в Винницкой области. Военные прокуроры осуществляют процессуальное руководство и непосредственно проводят неотложные следственные и процессуальные действия", – говорится в сообщении.

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Для осмотра места происшествия эксперты использовали квадрокоптер. Самописцы, так называемые черные ящики, на месте трагедии найдены, информация с них обрабатывается экспертами. Продолжается работа по удаленной летной документации.

На месте происшествия заканчивают собирать останков погибших. После этого планируется назначение судебной молекулярно-генетической экспертизы. Также уже назначены судебно-медицинская экспертиза и судебная экспертиза нефтепродуктов для исследования образцов топлива, которым заправлялся самолет.

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Как сообщал УНН, 16 октября во время масштабных военных учений "Чистое небо-2018", к который присоединились страны НАТО, в частности США, в Винницкой области потерпел крушение истребитель Су-27 с двумя пилотами на борту. Оба члена экипажа не выжили. Один из них – украинский военный летчик полковник Иван Петренко, информацию относительно другого в оборонном ведомстве пообещали сообщить позже. В то же время в ВВС США отметили привелеченность к этому инциденту военного США.