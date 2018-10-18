Катастрофа Су-27 на Вінниччині: опитали вже 40 свідків
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. У кримінальному провадженні про катастрофу літака Су-27, яка сталася під час масштабних військових навчань "Чисте небо-2018", опитали вже 40 свідків. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу військової прокуратури Центрального регіону України.
"На даний час опитано понад 40 свідків. Наразі справа перебуває в провадженні слідчих слідчого управління Головного управління Нацполіції у Вінницькій області. Військові прокурори здійснюють процесуальне керівництво та безпосередньо проводять невідкладні слідчі та процесуальні дії", – йдеться в повідомленні.
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Для огляду місця події експерти використали квадрокоптер. Самописці, так звані чорні ящики, на місці трагедії знайдені, інформація з них опрацьовується експертами. Триває робота з вилученою льотною документацію.
На місці події закінчують збирати останків загиблих. Після цього планується призначення судової молекулярно-генетичної експертизи. Також вже призначені судово-медична експертиза та судова експертиза нафтопродуктів для дослідження зразків палива, яким заправлявся літак.
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Як повідомляв УНН, 16 жовтня під час масштабних військових навчань "Чисте небо-2018", до якого долучилися країни НАТО, зокрема США, на Вінничині зазнав аварії винищувач Су-27 з двома пілотами на борту. Обидва члени екіпажу не вижили. Один із них — український військовий льотчик полковник Іван Петренко, інформацію щодо іншого в оборонному відомстві пообіцяли повідомити пізніше. Водночас у ВПС США вказали на залученість до цього інциденту військового США.