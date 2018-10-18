Катастрофа Су-27 на Вінниччині: опитали вже 40 свідків

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. У кримінальному провадженні про катастрофу літака Су-27, яка сталася під час масштабних військових навчань "Чисте небо-2018", опитали вже 40 свідків. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу військової прокуратури Центрального регіону України.