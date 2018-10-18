Названо ім'я американського пілота, який загинув у ході навчань "Чисте небо"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. У результаті аварії українського літака Су-27 у ході навчань “Чисте небо” загинув американський підполковник пілот Сет Нерінг на прізвисько “Джетро”. Про це повідомляють численні американські ЗМІ, зокрема кореспондент телеканалу NBC при Пентагоні Хенс Ніколс, передає УНН з посиланням на українську редакцію “Голос Америки”.
Американські медіа також повідомляють і те, що в інциденті також загинув український полковник Іван Петренко.
Нерінг був пілотом 194-ї бойової ескадрильї Каліфорнійської повітряної національної гвардії.
У понеділок під час міжнародних навчань “Чисте небо — 2018” зазнав аварії український винищувач Су-27УБ. Катастрофа сталася близько 17.00, в районі с. Уланів, між населеними пунктами Бердичів та Хмільник. Обидва пілоти на борту літака загинули. Як відомо, у військовій прокуратурі розповіли про версії слідства щодо катастрофи Су-27.
Honoring Lt. Col. Seth “Jethro” Nehring, a fighter pilot with the California Air National Guard’s 194th Fighter Squadron, who died yesterday in a training accident in Ukraine, along with a Ukrainian pilot. pic.twitter.com/TZn3J8SFB2— HansNichols (@HansNichols) 17 жовтня 2018 р.