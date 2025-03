Названо ім'я американського пілота, який загинув у ході навчань "Чисте небо"

Американські медіа також повідомляють і те, що в інциденті також загинув український полковник Іван Петренко.

Нерінг був пілотом 194-ї бойової ескадрильї Каліфорнійської повітряної національної гвардії.

У понеділок під час міжнародних навчань “Чисте небо — 2018” зазнав аварії український винищувач Су-27УБ. Катастрофа сталася близько 17.00, в районі с. Уланів, між населеними пунктами Бердичів та Хмільник. Обидва пілоти на борту літака загинули. Як відомо, у військовій прокуратурі розповіли про версії слідства щодо катастрофи Су-27.

Honoring Lt. Col. Seth “Jethro” Nehring, a fighter pilot with the California Air National Guard’s 194th Fighter Squadron, who died yesterday in a training accident in Ukraine, along with a Ukrainian pilot. pic.twitter.com/TZn3J8SFB2

