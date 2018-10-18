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8 марта, 10:25 • 120940 просмотра

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7 марта, 19:45 • 160106 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150069 просмотра

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7 марта, 15:45 • 139186 просмотра

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Названо имя американского пилота, погибшего в ходе учений "Чистое небо"

Названо имя американского пилота, погибшего в ходе учений "Чистое небо"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 октября. УНН. В результате аварии украинского самолета Су-27 в ходе учений “Чистое небо” погиб американский подполковник пилот Сет Неринг по прозвищу “Джетро”. Об этом сообщают многочисленные американские СМИ, в частности корреспондент телеканала NBC при Пентагоне Хэнс Николс, передает УНН со ссылкой на украинскую редакцию “Голос Америки”.

Американские медиа также сообщают и то, что в инциденте также погиб украинский полковник Иван Петренко.

Неринг был пилотом 194-й боевой эскадрильи Калифорнийской воздушной национальной гвардии.

В понедельник во время международных учений “Чистое небо — 2018” потерпел крушение украинский истребитель Су-27УБ. Катастрофа произошла около 17.00, в районе с. Уланов, между населенными пунктами Бердичев и Хмельник. Оба пилота на борту самолета погибли. Как известно, в военной прокуратуре рассказали о версиях следствия по катастрофе Су-27.

Honoring Lt. Col. Seth “Jethro” Nehring, a fighter pilot with the California Air National Guard’s 194th Fighter Squadron, who died yesterday in a training accident in Ukraine, along with a Ukrainian pilot. pic.twitter.com/TZn3J8SFB2

— HansNichols (@HansNichols) 17 октября 2018

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