Названо имя американского пилота, погибшего в ходе учений "Чистое небо"

Американские медиа также сообщают и то, что в инциденте также погиб украинский полковник Иван Петренко.

Неринг был пилотом 194-й боевой эскадрильи Калифорнийской воздушной национальной гвардии.

В понедельник во время международных учений “Чистое небо — 2018” потерпел крушение украинский истребитель Су-27УБ. Катастрофа произошла около 17.00, в районе с. Уланов, между населенными пунктами Бердичев и Хмельник. Оба пилота на борту самолета погибли. Как известно, в военной прокуратуре рассказали о версиях следствия по катастрофе Су-27.

Honoring Lt. Col. Seth “Jethro” Nehring, a fighter pilot with the California Air National Guard’s 194th Fighter Squadron, who died yesterday in a training accident in Ukraine, along with a Ukrainian pilot. pic.twitter.com/TZn3J8SFB2

— HansNichols (@HansNichols) 17 октября 2018