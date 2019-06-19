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Катастрофа MH17: следователи показали снимки 53-й бригады ВС РФ

Киев • УНН

 • 12251 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Совместная следственная группа (JIT) сегодня опубликовала снимки 53-й бригады, являющейся частью ВС РФ, из города Курска в Российской Федерации, которой, по мнению JIT, и принадлежит установка “БУК”, из которой сбили “Boeing” рейса MH17, передаёт корреспондент УНН.

Катастрофа MH17: следователи показали снимки 53-й бригады ВС РФ

“Совместная следовательская группа хотела бы связаться с этими людьми, потому что они могут знать, кто был в бригаде, ответственной за доставку „БУКа“, который сбил MH17.... У JIT следующие вопросы: кому известно, находился ли однин или несколько из них на Востоке Украины 17 июля 2014 года? Кому известно, имел ли один или несколько этих людей информацию об использовании установки „БУК“ 17 июля 2014 года? ... Невозможно, чтобы бригада автономно решила отправится на восток Украины. В связи с этим мы собираем больше информации о том, кто их туда отправил”, — сказал глава департамента расследований национальной полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен на брифинге.

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По его словам, фотографии были взяты из соцсетей и охватывают период лета 2014 года, когда бригада предположительно находилась на востоке Украины.

Самолет компании Malaysia Airlines рейса MH17 был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившиеся на борту.

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