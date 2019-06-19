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Катастрофа MH17: слідчі показали знімки 53-ї бригади ЗС РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Спільна слідча група (JIT) сьогодні опублікувала знімки 53-й бригади, яка є частиною ЗС РФ, з міста Курська в Російській Федерації, якій, на думку JIT, і належить установка "БУК", з якої збили "Boeing" рейсу MH17, передає кореспондент УНН.

Катастрофа MH17: слідчі показали знімки 53-ї бригади ЗС РФ

"Спільна слідча група хотіла б зв'язатися з цими людьми, тому що вони можуть знати, хто був у бригаді, відповідальній за доставку "Бука", який збив MH17 .... У JIT наступні питання: кому відомо, чи перебував однин або декілька з них на Сході України 17 липня 2014 року? Кому відомо, чи мала одна або кілька цих людей інформацію про використання установки "БУК" 17 липня 2014 року? ... Неможливо, щоб бригада автономно вирішила відправиться на схід України. У зв'язку з цим ми збираємо більше інформації про те, хто їх туди відправив", - сказав глава департаменту розслідувань національної поліції Нідерландів Вілберт Пауліссен на брифінгу.

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За його словами, фотографії були взяті з соцмереж і охоплюють період літа 2014 року, коли бригада імовірно знаходилася на сході України.

Літак компанії Malaysia Airlines рейсу MH17 був збитий на сході України 17 липня 2014 року. В авіакатастрофі загинули всі 298 осіб, що знаходилися на борту.

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