Катар угрожает сократить поставки газа в Европу, если ЕС введет ограничения цены на топливо из России

Детали

После обвала российских поставок природный газ из Катара пользуется спросом. Сейчас министр энергетики Катара предупреждает Европу об ограничении цен.

Германия и другие страны ЕС хотят заменить российские энергоносители на поставки из Катара. Но министр страны открыто заявил, что его газ может оказаться и в другой стороне.

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“Свободный рынок — всегда лучшее решение. Проблема заключается в цене, которую страны или компании готовы платить”, - сказал министр энергетики Катара Аль-Кааби.

Министр энергетики Катара предсказал, что Европе будет трудно удовлетворить свои потребности в газе по крайней мере до 2025 года, если трубопроводные поставки из России не вернутся к уровню, который был до войны в Украине.

После начала российской агрессии против Украины Европа стала важным рынком для катарского сектора СПГ. Европейские страны закупают оптом, чтобы заменить российский трубопроводный газ, который ранее составлял почти 40 процентов импорта.

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