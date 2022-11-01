Катар погрожує скоротити поставки газу до Європи, якщо ЄС запровадить обмеження ціни на паливо з росії

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Після обвалу російських поставок природний газ з Катару користується попитом. Зараз міністр енергетики Катару попереджає Європу про обмеження цін.

Німеччина та інші країни ЄС хочуть замінити російські енергоносії на постачання з Катару. Але міністр країни відкрито заявив, що його газ може виявитися й в іншій стороні.

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“Вільний ринок — завжди найкраще рішення. Проблема полягає в ціні, яку країни чи компанії готові платити”, - сказав міністр енергетики Катару Аль-Каабі.

Міністр енергетики Катару передбачив, що Європі буде важко задовольнити свої потреби в газі принаймні до 2025 року, якщо трубопровідні поставки з росії не повернуться до рівня, який був до війни в Україні.

Після початку російської агресії проти України Європа стала важливим ринком для катарського сектору СПГ. Європейські країни закуповують оптом, щоб замінити російський трубопровідний газ, який раніше становив майже 40 відсотків імпорту.

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