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Катар погрожує скоротити поставки газу до Європи, якщо ЄС запровадить обмеження ціни на паливо з росії

Катар погрожує скоротити поставки газу до Європи, якщо ЄС запровадить обмеження ціни на паливо з росії

Київ • УНН

 • 418422 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Міністр енергетики Катару Саад аль-Каабі різко розкритикував пропозиції щодо європейського обмеження ціни на газ. Ці плани "лицемірні" і будуть протидіяти чинним правилам конкуренції, сказав він в інтерв'ю новинному каналу "Bloomberg TV", передає УНН.

Деталі

Після обвалу російських поставок природний газ з Катару користується попитом. Зараз міністр енергетики Катару попереджає Європу про обмеження цін.

Німеччина та інші країни ЄС хочуть замінити російські енергоносії на постачання з Катару. Але міністр країни відкрито заявив, що його газ може виявитися й в іншій стороні.

Цитата

“Вільний ринок — завжди найкраще рішення. Проблема полягає в ціні, яку країни чи компанії готові платити”, - сказав міністр енергетики Катару Аль-Каабі.

Міністр енергетики Катару передбачив, що Європі буде важко задовольнити свої потреби в газі принаймні до 2025 року, якщо трубопровідні поставки з росії не повернуться до рівня, який був до війни в Україні.

Після початку російської агресії проти України Європа стала важливим ринком для катарського сектору СПГ. Європейські країни закуповують оптом, щоб замінити російський трубопровідний газ, який раніше становив майже 40 відсотків імпорту.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський обговорив з еміром Катару подальшу співпрацю.

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