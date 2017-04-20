Кассир полиции в Днепре присвоила 700 тыс. грн арестованных средств

Установлено, что в период своей служебной деятельности с 2013 года по 2016 год на должности кассира одного из городских управлений полиции, а затем в аппарате главного управления Национальной полиции в области, обвиняемая не исполняла надлежащим образом свои функциональные обвязки и неоднократно совершала преступления против собственности граждан.

"Так вверенные женщине денежные средства, которые были арестованы или изъяты в качестве вещественных доказательств по уголовным производством, злоумышленница не передавала в учреждение банка для надлежащего хранения, а противоправно их присваивала, чем нанесла пострадавшим материальный ущерб на общую сумму почти 700 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Прокуратурой Днепропетровской области направлено в суд обвинительный акт в отношении работника управления финансового обеспечения и бухгалтерского учета главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области за совершение преступления, предусмотренного ч.1,3,4 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Как сообщал УНН 13 апреля, в Днепре чиновники разворовали бюджетные средства, выделенные на ремонт дорог.