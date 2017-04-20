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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 22651 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 84419 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 143023 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111812 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113470 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110576 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102812 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103188 просмотра

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Кассир полиции в Днепре присвоила 700 тыс. грн арестованных средств

Кассир полиции в Днепре присвоила 700 тыс. грн арестованных средств

Киев  •  УНН

 • 11888 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Работая в должности кассира одного из городских управлений полиции с 2013 года по 2016 год, женщина присвоила почти 700 тыс. грн средств, которые были арестованы или изъяты как вещественные доказательства по уголовным производством, не передав их в учреждение банка для хранения. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.

Установлено, что в период своей служебной деятельности с 2013 года по 2016 год на должности кассира одного из городских управлений полиции, а затем в аппарате главного управления Национальной полиции в области, обвиняемая не исполняла надлежащим образом свои функциональные обвязки и неоднократно совершала преступления против собственности граждан.

"Так вверенные женщине денежные средства, которые были арестованы или изъяты в качестве вещественных доказательств по уголовным производством, злоумышленница не передавала в учреждение банка для надлежащего хранения, а противоправно их присваивала, чем нанесла пострадавшим материальный ущерб на общую сумму почти 700 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Прокуратурой Днепропетровской области направлено в суд обвинительный акт в отношении работника управления финансового обеспечения и бухгалтерского учета главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области за совершение преступления, предусмотренного ч.1,3,4 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Как сообщал УНН 13 апреля, в Днепре чиновники разворовали бюджетные средства, выделенные на ремонт дорог.

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