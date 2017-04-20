Касир поліції на Дніпропетровщині привласнила 700 тис. грн арештованих коштів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Працюючи на посаді касира одного з міських управлінь міліції з 2013 року по 2016 рік, жінка привласнила майже 700 тис. грн коштів, які були арештовані або вилучені як речові докази по кримінальним провадженням, не передавши їх до установи банку для зберігання. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Дніпропетровської області.
Встановлено, що у період своєї службової діяльності з 2013 року по 2016 рік на посаді касира одного з міських управлінь міліції, а згодом в апараті головного управління Національної поліції в області, обвинувачена не виконувала належним чином свої функціональні обв’язки та неодноразово скоювала злочини проти власності громадян.
"Так, ввірені жінці грошові кошти, які були арештовані або вилучені в якості речових доказів по кримінальним провадженням, зловмисниця не передавала до установи банку для належного зберігання, а протиправно їх привласнила, чим завдала потерпілим матеріальну шкоду на загальну суму майже 700 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.
Прокуратурою Дніпропетровської області направлено до суду обвинувальний акт відносно працівника управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області за скоєння злочину, передбаченого ч.1,3,4 ст.191 Кримінального кодексу України (привласнення майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
Як повідомляв УНН 13 квітня, у Дніпрі посадовці розікрали бюджетні кошти, виділені на ремонт доріг.