Каштру отметил трех футболистов "Базеля" перед игрой 1/4 финала Лиги Европы

Португальский специалист дал высокую оценку швейцарскому коллективу.

“Великолепная команда. Если мы посмотрим на этот сезон в Лиге Европы, они провели 10 игр, в которых было лишь 1 поражение и 1 ничья. У „Базеля“ 8 побед, 20 забитых голов и 4 пропущенных. Команда очень крепкая, с очень прочной линией полузащиты. Можем сейчас говорить о Джаке, Фрае и Кампо — это три футболиста, которые делают всю игру в центре поля, очень качественную, с очень сильной атакой. При этом у „Базеля“ агрессивная оборона. Они могут прекрасно контролировать соперника, когда он с мячом, закрывать все зоны. У них очень качественная командная динамика. Когда мы смотрим на соперника, то видим на поле не индивидуумов, а действительно крепкий коллектив”, — подчеркнул коуч.

Отметим, что “Базель” на пути к “Шахтеру” обыграл дважды франкфуртский “Айнтрахт”.

Добавим, игра “Шахтер” — “Базель” пройдет 11 августа во Германии.