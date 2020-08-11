Каштру отметил трех футболистов "Базеля" перед игрой 1/4 финала Лиги Европы

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 72851 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 99806 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 123820 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105663 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125575 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100811 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101707 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103793 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Каштру отметил трех футболистов "Базеля" перед игрой 1/4 финала Лиги Европы

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 • 10216 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал предстоящий поединок стадии четвертьфинала Лиги Европы со швейцарским "Базелем", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "горняков".

Португальский специалист дал высокую оценку швейцарскому коллективу.

“Великолепная команда. Если мы посмотрим на этот сезон в Лиге Европы, они провели 10 игр, в которых было лишь 1 поражение и 1 ничья. У „Базеля“ 8 побед, 20 забитых голов и 4 пропущенных. Команда очень крепкая, с очень прочной линией полузащиты. Можем сейчас говорить о Джаке, Фрае и Кампо — это три футболиста, которые делают всю игру в центре поля, очень качественную, с очень сильной атакой. При этом у „Базеля“ агрессивная оборона. Они могут прекрасно контролировать соперника, когда он с мячом, закрывать все зоны. У них очень качественная командная динамика. Когда мы смотрим на соперника, то видим на поле не индивидуумов, а действительно крепкий коллектив”, — подчеркнул коуч.

Отметим, что “Базель” на пути к “Шахтеру” обыграл дважды франкфуртский “Айнтрахт”.

Добавим, игра “Шахтер” — “Базель” пройдет 11 августа во Германии.

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