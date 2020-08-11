Каштру виділив трьох футболістів "Базеля" перед грою 1/4 фіналу Ліги Європи

Португальський фахівець дав високу оцінку швейцарському колективу.

“Чудова команда. Якщо ми подивимось на цей сезон у Лізі Європи, вони провели 10 ігор, у яких були лиш 1 поразка та 1 нічия. У „Базеля“ 8 перемог, 20 забитих голів і 4 пропущених. Команда дуже міцна, з дуже міцною лінією півзахисту. Можемо зараз говорити про Джаку, Фрая й Кампо — це три футболісти, які роблять усю гру в центрі поля, дуже якісну, з дуже сильною атакою. При цьому в „Базеля“ агресивна оборона. Вони можуть чудово контролювати суперника, коли він з м’ячем, закривати всі зони. У них дуже якісна командна динаміка. Коли ми дивимось на суперника, то бачимо на полі не індивідуумів, а справді міцний колектив”, — підкреслив коуч.

Відзначимо, що “Базель” на шляху до “Шахтаря” обіграв двічі франкфуртський “Айнтрахт”.

Додамо, гра “Шахтар” — “Базель” пройде 11 серпня у Німеччині.