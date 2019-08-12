"Карпаты" в меньшинстве удержали ничью в игре против участника Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В заключительной баталии чемпионата Украины по футболу львовские "Карпаты" принимали представителей "Мариуполя", передает УНН со ссылкой на сайт Премьер-лиги.
Завершающий матч 3-го тура чемпионата Украины по футболу (УПЛ) можно разделить на две неравные части - до удаления в составе хозяев поля и после.
К красной карточки Клецу на 67 минуте "Карпаты" фактически ни в чем не уступали участнику Лиги Европы УЕФА. В указанный промежуток времени на поле продолжалась действительно равная борьба: гости пытались взять свое классом и комбинационной игрой, а львовяне прежде всего самоотдачей.
Неудивительно, что команды обменялись результативными ударами, каждый из которых был по-своему красивым - за гостей отличился Топалов, за "львов" Войкович.
Впрочем, удаление в составе "Карпат" радикально изменило ситуацию на поле. Если к тому принимающая команда замахивалась даже на победу, то, оказавшись в меньшинстве, львовяне полностью сконцентрировались на ничьей. Заработанный игровой балл дал "Карпатам" крайне непросто. Особенно напряженными для них стали заключительные 10 минут, в течение которых южане потеряли минимум две убойные возможности выйти вперед, однако - 1:1.
Добавим, в следующем туре "Карпаты" отправятся в гости к другому аутсайдера стартовых туров "Олимпик", а "Мариуполь" поборется с действующим чемпионом "Шахтером".