"Карпати" у меншості втримали нічию у грі проти учасника Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. У заключній баталії чемпіонату України з футболу львівські "Карпати" приймали представників "Маріуполя", передає УНН з посиланням на сайт Прем'єр-ліги.
Завершальний матч 3-го туру чемпіонату України з футболу (УПЛ) можна розділити на дві нерівні частини – до вилучення у складі господарів поля й опісля.
До червоної картки Кльоцу на 67 хвилині "Карпати" фактично ні в чому не поступалися учаснику Ліги Європи УЄФА. В зазначений проміжок часу на полі тривала справді рівна боротьба: гості намагалися взяти своє класом і комбінаційною грою, а львів’яни насамперед самовіддачею.
Не дивно, що команди обмінялись результативними ударами, кожен із яких був по-своєму красивим – за гостей відзначився Топалов, за "левів" Войкович.
Утім, вилучення у складі "Карпат" радикально змінило ситуацію на полі. Якщо до того приймаюча команда замахувалася навіть на перемогу, то, опинившись у меншості, львів’яни цілком зосередилися на нічиїй. Зароблений ігровий бал дався "Карпатам" украй непросто. Особливо напруженими для них стали завершальні 10 хвилин, упродовж яких південці втратили мінімум дві забійні нагоди вийти вперед, однак – 1:1.
Додамо, у наступному турі "Карпати" відправляться в гості до іншого аутсайдера стартових турів "Олімпіку", а "Маріуполь" позмагається із чинним чемпіоном "Шахтарем".