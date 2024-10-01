«Карпаты» снова проиграли в футбол, „Шахтер“ теряет очки, первая победа „Оболони“: результат 8 тура УПЛ

Киевское "Динамо" продолжает возглавлять турнирную таблицу, забив гол с центра поля, "Карпаты" снова проиграли в футбол, драма в Ровно, где "Шахтер" теряет очки в матче с аутсайдером, "Рух" продолжает лихорадить, "Оболонь" впервые в сезоне побеждает - так завершился очередной 8 тур Украинской премьер лиги. УНН решил рассказать результаты, новые достижения и чем запомнится очередной тур УПЛ.

Драматическая развязка в Ровно, воздушная тревога и потеря очков

Открывали очередной тур УПЛ на стадионе " Авангард "в Ровно местный" Верес", который посетил донецкий"Шахтер". "Горнякам" уже в среду, 2 октября, играть в Лиге чемпионов с итальянской "Аталантой", поэтому их матч в расписании тура УПЛ поставили самым первым. Старт поединка задержался почти на полчаса, из-за масштабной воздушной тревоги.

На удивление зрителей "Верес" не был мальчиками для битья и достойно противостоял дончанам. В первом тайме можно вспомнить навес с левого фланга, после чего опасно пробил головой Траоре, но не мяч прошел в нескольких сантиметрах со стойкой.

Что касается моментов "Вереса", вспомнить можно лишь удар Клец из-за пределов штрафной - мяч пролетел мимо левой стойки.

По перерыву гости прогнозируемо активизировались и уже на 65 минуте дончане получили право на пенальти, который удачно исполнил Судаков - 1:0. За две минуты "горняки" могли удвоить преимущество, но защитники выбили мяч уже из пустых ворот. Уже на 81-й минуте "Вересу" удалось воспользоваться обрезкой защитников "Шахтера", которая привела к тому, что Гайдучик выбежал почти лицом к лицу с Потрошителем. Впрочем, форвард ровенчан свой момент запорол. Мяч отскочил к Луану, который отыграл на Клеца, и тот издалека точь-в-точь пробил в левый угол.

В компенсированное время на поле происходило что-то невероятное. Сначала Невертон головой пробил в перекладину, а Эгиналду не сумел добить отскок в ворота. И сразу супершанс возник у Луана, но форвард запутался в собственных ногах и не смог ни нанести удары, ни отдать передачу на партнера. Финальный свисток зафиксировал - 1:1.

Продолжение беспроигрышной серии

В первом матче субботы "Александрию" посетил криворожский "Кривбасс". Игроки "Кривбасса" вышли на поле в футболках с изображением Даниила "Рыжего" Настича, который отдал жизнь, защищая Украину.

Криворожанин активно поддерживал клуб, впоследствии стал волонтером, а весной 2024-го вступил в ряды 3-й Отдельной штурмовой бригады. Даниилу навсегда останется 21 год.

Также первый символический удар по мячу выполнил военнослужащий Антон Федоров, который несколько недель назад вернулся из российского плена, где провел неволи два с половиной года, когда его захватили враги во время героической обороны Мариуполя.

В течение первого тайма инициативой больше владели хозяева, однако уже на 4 минуте открывать счет мог "Кривбасс", но защитники выбили мяч с линии ворот. "Александрия" ответила лишь на 15 минуте, но голкипер был на высоте. Уже на 40 минуте защитники "Александрии" снова вступили в игру, выбив мяч с линии ворот, после удара Сосы.

Уже в добавленное к первому тайму время Беззера мягко накинул на голову Филиппову, который пробил головой точь - в-точь в угол-1:0. После перерыва более активными тоже были футболисты "Кривбасса", пытаясь сравнять счет. На 64-й и 67 — й минутах опасно по воротам Георгия Ермакова пробивали Даниэль Соса и Максим Лунев-голкипер александрийцев вышел победителем из обоих эпизодов.

До конца поединка криворожане активно атаковали, но финальный свисток зафиксировал минимальную победу "Александрии" - 1:0.

Очередная ничья с курьезным голом

Во втором матче субботы в "ЛНЗ" посетил Одесский "Черноморец". Первые опасные моменты начали возникать только внутри первого тайма, когда" ЛНЗ "в собственной штрафной" привез " на ровном месте, но Хобленко не удалось обыграть голкипера. Активным в первом тайме выглядел "ЛНЗ", что и вылилось в забитый гол под занавес первого тайма. Путря пробил по воротам, Аниагбосо потянул удар, но мяч отскочил точь-в-точь на ногу Момо, который уже с нескольких метров расстрелял пустые ворота "моряков".

Во второй половине подопечные Андреса Карраско могли развить успех, но кипер "моряков" был на высоте. "Черноморец" же особого энтузиазма к атакующим действиям не проявлял. Так что гол одесситов на 83-й минуте стал таким же сюрпризом, как и забитый мяч хозяев.

Денис Янаков идеально подкрутил мяч в дальний угол ворот Евгения Кучеренко. Однако, этот гол можно назвать скандальным, ведь игроки на поле подумали, что мяч вышел за пределы поля, поэтому остановились, но арбитр не дал свисток, поэтому Янаков пробил в дальний угол - 1:1. арбитр даже просматривал ВАР, но в итоге зафиксировал гол.

Финальный свисток зафиксировал ничью-1: 1 и уже третью подряд ничью "ЛНЗ".

Троллинг во Львове, или при чем тут "Братья Гадюкины"

Также в субботу львовские "Карпаты" посетили житомирское "Полесье". Первый тайм прошел под давлением гостей, которые открыли счет на 18 минуте встречи - Гуцуляк прекрасно подал на голову Крушинскому, который с нескольких метров точно пробил головой - 1:0. Но "львы" не остановились и через минуту сразу же отыгрались - Пидлепенец пасом нашел Мирошниченко, который на линии штрафной пробил точно в угол.

К концу первого тайма активными выглядело "Полесье" и под занавес первого тайма смогли выйти вперед. Уже Крушинский ассистировал на Гуцуляка, который забил коленом после розыгрыша штрафной-2: 1.

К слову, Гуцуляк не праздновал гол в ворота "Карпат", ведь является воспитанником львовского коллектива. Во втором тайме "Полесье" снова выгладило активнее, но забитого гола пришлось ждать до 70 минуты, когда Назаренко на скорости ворвался в штрафную и пробил точь - в-точь в дальний угол-3:1.

Также отметим, что Алексей Гуцуляк получил вызов в сборную Украины впервые после матча с Боснией и Герцеговиной в марте этого года. Также в резервном списке оказался уже лучший бомбардир УПЛ Александр Назаренко.

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"Карпаты" ничего не смогли противопоставить „Полесью", а финальный свисток зафиксировал уверенную победу житомирян - 3:1, что позволило команде продолжить 12-ти матчевую беспроигрышную серию.

Отметим, что после игры в раздевалке игроки житомирской команды включили песню "Братьев Гадюкиных" "Карпаты" снова проиграли в футбол", чем решили „потроллить" львовский коллектив.

"Откуда возникла такая идея включить эту песню? Я предполагаю, что это было случайно. Я отвечаю за многое в контексте своей позиции в клубе, но точно не за музыку. Я думаю, что просто кто-то включил из ребят. Предполагаю, что это была спонтанная идея, не более", - ответил журналистам тренер "Полесья" Имаду Ашуру.

Первая победа в битве аутсайдеров

В первом матче воскресенья в Киеве встретились команды, которые еще не побеждали в этом сезоне - в столичную "Оболони" пожаловал Петровский "Ингулец". Уже на самом старте соперники обменялись острыми моментами. На 6-й минуте Кисленко проверил голкипера хозяев Федоровского. А через три минуты опасность у ворот "Ингульца" создал Близниченко.

В целом до перерыва активнее действовала "Оболонь", которой даже удалось сделать, но гол был отменен из-за игры рукой. После перерыва "пивовары" таки превратили свое преимущество в забитые мячи. На 58 минуте Суханов прострелил в штрафную, где первым на мяч оказался Груша, который и переправил мяч в сетку, забив дебютный гол в УПЛ. К слову," Оболони " удалось прервать рекордную незабивную серию киевлян в УПЛ, которая длилась более 10 часов - 621 минута.

На 72 минуте произошел неприятный момент с участием казака. Игрок "Ингульца" толкнул болбоя, но потом все же извинился.

Под занавес поединка "Оболони" удалось удвоить преимуществ - Близниченко добил в пустые ворота отскок от голкипера гостей Паламарчука.

На 91 минуте Козаку удалось сократить отставание своей команды, но времени уже не оставалось, а финальный свисток зафиксировал первую победу "Оболони" в этом сезоне - 2:1.

Сенсационные "сухие" нули во Львове

В первом поединке воскресенья в Винниковское " Рух "посетил ковалевский"Колос". К 12 минуте команды обменялись эпизодами - сначала Краспонир пробивал по воротам, но кипер "Колоса" вытащил мяч из-под штанги, а уже через минуту Демченко метров с 40 проверил на прочность поперечину.

После такого дебюта активнее выглядели футболисты "Руха", аледо реально опасных моментов в первом тайме не доходило. Со стартом второй половины инициативой завладел все Тэй же"Рух". "Руховцы" несколько раз беспокоили Пахолюка, но кипер был на высоте.

Мяч откровенно не шел в ворота, а финальный свисток зафиксировал третью подряд ничью "Руха", что позволило ему увеличить

Разгром в столичном дерби, красная карточка, гол с центра поля

В заключительном матче воскресенья сошлись столичные коллективы-к" левому Берегу "пришло киевское" Динамо", которое на неделе разгромно уступило" Лацио "в Лиге Европы, поэтому" бело-синим "необходимо было улучшать настроение перед матчем с"Гоффенхаймом".

"Динамо" Киев потерпело поражение от "Лацио" в Лиге Европы

"Динамо" завладели инициативой с первых минут, а "аисты" вместо этого прижались к собственным воротам, высматривая возможность сбежать в контратаку. Однако первый гол забило именно "Динамо" - на 7 минуте, после суматохи в штрафной, мяч отскочил к Тарасу Михавко, который забил дебютный гол.

На 18 минуте "Динамо" удалось забить второй раз - Ярмоленко мастерски замкнул пятой прострел Вивчаренко, но арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда. К слову, Ярмоленко проводил 250-й матч в рамках чемпионата Украины ю

"Левый Берег" оправился к середине тайма и создал первый момент у ворот „Динамо", но Бущан потянул мощный удар Синицы.

Со стартом второй половины обе команды активизировались. Сначала Механив парировал удар Герреро, Бущан потянул удары Галаса и Козака головой, а затем Буяльский пытался забросить за шиворот Механиву, но голкипера спасла перекладина.

Все же без гола-красавца не обошлось - на 62-й минуте Бражко воспользовался осечкой голкипера и забил с центра поля - 2:0.

Шансы "левого Берега" упали до нуля на 80-й минуте, когда Самар получил вторую желтую и оставил свою команду в меньшинстве, чем и воспользовался Рубчинский, протолкнув мяч за линию после отскока в пределах штрафной - 3:0.

Два гола со стандартов решили судьбу поединка

В заключительном матче тура к луганской "Заре" на стадион имени Валерия Лобановского приехала полтавская "Ворскла". Полтавчане сразу взяли мяч под свой контроль и уже в первую 15-минутку создали три замечательных момента: уже на 3-й минуте Мякушко пробивал по воротам, но удар парировал голкипер. Уже через минуту мощный удар Крупского прошел над воротами, а уже через минуту Турбаевский снова парировал удар Пердуты.

"Заря" ответила лишь ударом Мичина над перекладиной и это был единственный момент до экватора тайма со стороны луганчан. На 15-ой минуте Нестеренко не смог попасть в верхний угол. Оправились луганчане только после середины тайма и перехватили инициативу. Сначала Мичин пробил в голкипера, а затем Антюх не смог переиграть Исенко с нескольких метров.

Открыть счет в матче удалось все же "Заре". После навеса с углового Будковский среагировал на отскок от партнера и вколотил мяч под перекладину ворот "Ворсклы", забив 800-ый гол "Зари" в чемпионатах УПЛ.

Второй тайм напоминал "качели". Команды сразу же отвечали друг другу. Сначала Нестеренко пробил выше ворот, а уже в следующей атаке Мичин не смог переиграть Песенко с глазу на глаз, а добивание Антюха прошло над воротами. На протяжении второго тайма обе команды удачно атаковали, но не хватало точности, чего только стоит удар Черныша в стойку, которая спасла "Зарю". Все же под занавес поединка фортуна оказалась на стороне "Зари", которая удвоила преимущество - помог снова угловой. Джордан головой запер ближнюю стойку после навеса Антюха.

Финальный свисток зафиксировал победу "Зари" - 2: 0.

После очередного тура "Динамо", "Александрия" и "Полесье" продолжают сохранять позиции. "Рух" и "Заря" потеснили "Кривбасс", "Колос" выбрался из зоны вылета, а "Оболонь" обогнала "Ингулец", заняв предпоследнее место.