"Карпати" знову програли в футбол, "Шахтар" втрачає очки, перша перемога "Оболоні": результат 8 туру УПЛ

Київське "Динамо" продовжує очолювати турнірну таблицю, забивши гол з центра поля, "Карпати" знову програли в футбол, драма у Рівному, де "Шахтар" втрачає очки в матчі із аутсайдером, "Рух" продовжує лихоманити, "Оболонь" вперше в сезоні перемагає - так завершився черговий 8 тур Української прем’єр ліги. УНН вирішив розповісти результати, нові досягнення та чим запам’ятається черговий тур УПЛ.

Драматична розв’язка у Рівному, повітряна тривога та втрата очок

Відкривали черговий тур УПЛ на стадіоні "Авангард" у Рівному місцевий "Верес", до якого завітав донецький "Шахтар". "Гірникам" вже у середу, 2 жовтня, грати у Лізі чемпіонів з італійською "Аталантою", тому їхній матч у розкладі туру УПЛ поставили найпершим. Старт поєдинку затримався майже на півгодини, через масштабну повітряну тривогу.

На здивування глядачів "Верес" не був хлопчиками для биття та гідно протистояв донеччанам. В першому таймі можна згадати навіс з лівого флангу, після чого небезпечно пробив головою Траоре, але не м’яч пройшов в кількох сантиметрах зі стійкою.

Що стосується моментів "Вереса", згадати можна лише удар Кльоца з-за меж штрафного – м'яч пролетів повз ліву стійку.

По перерви гості прогнозовано активізувалися і вже на 65 хвилині донеччани отримали право на пенальті, який вдало виконав Судаков - 1:0. За дві хвилини "гірники" могли подвоїти перевагу, але захисники вибили м’яч вже з порожніх воріт. Вже на 81-ій хвилині "Вересу" вдалося скористатися обрізкою захисників "Шахтаря", яка призвела до того, що Гайдучик вибіг майже віч-на-віч з Різником. Втім, форвард рівнян свій момент запоров. М'яч відскочив до Луана, який відіграв на Кльоца, і той здалеку точнісінько пробив у лівий кут.

У компенсований час на полі відбувалось щось неймовірне. Спочатку Невертон головою пробив у поперечину, а Егіналду не зумів добити відскок у ворота. І одразу супершанс виник у Луана, але форвард заплутався у власних ногах та не зміг ні завдати удари, ні віддати передачу на партнера. Фінальний свисток зафіксував - 1:1.

Продовження безпрограшної серії

В першому матчі суботи до "Олександрії" завітав криворізький "Кривбас". Гравці "Кривбасу" вийшли на поле у футболках із зображенням Данила "Рижого" Настича, який віддав життя, боронячи Україну.

Криворіжець активно підтримував клуб, згодом став волонтером, а навесні 2024-го вступив до лав 3-ої Окремої штурмової бригади. Данилові назавжди залишиться 21 рік.

Також перший символічний удар по м’ячу виконав військовослужбовець Антон Федоров, який кілька тижнів тому повернувся з російського полону, де провів неволі два з половиною роки, коли його захопили вороги під час героїчної оборони Маріуполя.

Протягом першого тайму ініціативою більше володіли господарі, однак вже на 4 хвилині відкривати рахунок міг "Кривбас", але захисники вибили м’яч з лінії воріт. "Олександрія" відповіла лише на 15 хвилині, але голкіпер був на висоті. Вже на 40 хвилині захисники "Олександрії" знову вступили у гру, вибивши м’яч з лінії воріт, після удару Соси.

Вже у доданий до першого тайму час Беззера м’яко накинув на голову Філіппову, який пробив головою точнісінько в кут - 1:0. По перерві активнішими теж були футболісти "Кривбасу", намагаючись зрівняти рахунок. На 64-ій та 67-ій хвилинах небезпечно по воротах Георгія Єрмакова пробивали Даніель Соса та Максим Луньов — голкіпер олександрійців вийшов переможцем з обох епізодів.

До кінця поєдинку криворіжці активно атакували, але фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу "Олександрії" - 1:0.

Чергова нічия із курйозним голом

В другому матчі суботи до "ЛНЗ" завітав одеський "Чорноморець". Перші небезпечні моменти почали виникати лише всередині першого тайму, коли "ЛНЗ" у власному штрафному "привіз" на рівному місці, але Хобленку не вдалося обіграти голкіпера. Активним в першому таймі виглядав "ЛНЗ", що і вилилося в забитий гол під завісу першого тайму. Путря пробив по воротах, Аніагбосо потягнув удар, але м’яч відскочив точнісінько на ногу Момо, який вже з кількох метрів розстріляв пусті ворота "моряків".

У другій половині підопічні Андреса Карраско могли розвинути успіх, але кіпер "моряків" був на висоті. "Чорноморець" же особливого ентузіазму до атакувальних дій не проявляв. Тож гол одеситів на 83-й хвилині став таким же сюрпризом, як і забитий м'яч господарів.

Денис Янаков ідеально підкрутив м'яч у дальній кут воріт Євгена Кучеренка. Однак, цей гол можна назвати скандальним, адже гравці на полі подумали, що м’яч вийшов за межі поля, тому зупинилися, але арбітр не дав свисток, тому Янаков пробив у дальній кут - 1:1. Арбітр навіть переглядав ВАР, але зрештою зафіксував гол.

Фінальний свисток зафіксував нічию - 1:1 та вже третю поспіль нічию "ЛНЗ".

Тролінг у Львові, або до чого тут "Брати Гадюкіни"

Також в суботу до львівських "Карпат" завітало житомирське "Полісся". Перший тайм пройшов під тиском гостей, які відкрили рахунок на 18 хвилині зустрічі - Гуцуляк чудово подав на голову Крушинському, який з кількох метрів точно пробив головою - 1:0. Але "леви" не зупинилися і за хвилину одразу ж відігралися - Підлепенець пасом знайшов Мірошніченка, який на лінії штрафного пробив точнісінько в кут.

До кінця першого тайму активними виглядало "Полісся" та під завісу першого тайму змогли вийти вперед. Вже Крушинський асистував на Гуцуляка, який забив коліном після розіграшу штрафного - 2:1.

До слова, Гуцуляк не святкував гол у ворота "Карпат", адже є вихованцем львівського колективу. У другому таймі "Полісся" знову вигладало активніше, але забитого голу довелося чекати до 70 хвилини, коли Назаренко на швидкості увірвався до штрафного та пробив точнісінько в дальній кут - 3:1.

Також зазначимо, що Олексій Гуцуляк отримав виклик до збірної України вперше після матчу із Боснією і Герцеговиною у березні цього року. Також в резервному списку опинився вже найкращий бомбардир УПЛ Олександр Назаренко.

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"Карпати" нічого не змогли протиставити "Поліссю", а фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу житомирян - 3:1, що дозволило команді продовжити 12-ти матчеву безпрограшну серію.

Зазначимо, що після гри у роздягальні гравці житомирської команди увімкнули пісню "Братів Гадюкіних" "Карпати" знову програли в футбол", чим вирішили "потролити" львівський колектив.

"Звідки виникла така ідея увімкнути цю пісню? Я припускаю, що це було випадково. Я відповідаю за багато чого в контексті своєї позиції в клубі, але точно не за музику. Я думаю, що просто хтось увімкнув з хлопців. Припускаю, що це була спонтанна ідея, не більше", - відповів журналістам тренер "Полісся" Імаду Ашуру.

Перша перемога в битві аутсайдерів

В першому матчі неділі в Києві зустрілися команди, які ще не перемагали в цьому сезоні - до столичної "Оболоні" завітав петровський "Інгулець". Уже на самісінькому старті суперники обмінялися гострими моментами. На 6-й хвилині Кисленко перевірив голкіпера господарів Федорівського. А через три хвилини небезпеку біля воріт "Інгульця" створив Блізніченко.

Загалом до перерви активніше діяла "Оболонь", якій навіть вдалося забити, але гол був скасований через гру рукою. Після перерви "пивовари" таки перетворили свою перевагу в забиті м'ячі. На 58 хвилині Суханов прострілив до штрафного, де першим на м’яч опинився Груша, який і переправив м’яч в сітку, забивши дебютний гол в УПЛ. До слова, "Оболоні" вдалося перервати рекордну незабивну серію киян в УПЛ, яка тривала більше 10 годин - 621 хвилина.

На 72 хвилині стався неприємний момент за участі Козака. Гравець "Інгульця" штовхнув болбоя, але потім все ж таки вибачився.

Під завісу поєдинку "Оболоні" вдалося подвоїти переваг - Блізніченко добив у порожні ворота відскок від голкіпера гостей Паламарчука.

На 91 хвилині Козаку вдалося скоротити відставання своєї команди, але часу вже не залишалося, а фінальний свисток зафіксував першу перемогу "Оболоні" цього сезоні - 2:1.

Сенсаційні "сухі" нулі у Львові

В першому поєдинку неділі до винниківського "Руху" завітав ковалівський "Колос". До 12 хвилини команди обмінялися епізодами - спочатку Краспонір пробивав по воротах, але кіпер "Колоса" витягнув м’яч з-під штанги, а вже за хвилину Демченко метрів з 40 перевірив на міцність поперечку.

Після такого дебюту активніше виглядали футболісти "Руху", але до реально небезпечних моментів у першому таймі не доходило. Зі стартом другої половини ініціативою заволодів все тей же "Рух". "Рухівці" кілька разів турбували Пахолюка, але кіпер був на висоті.

М’яч відверто не йшов у ворота, а фінальний свисток зафіксував третю поспіль нічию "Руху", що дозволило йому збільшити

Розгром у столичному дербі, червона картка, гол з центра поля

В заключному матчі неділі зійшлися столичні колективи - до "Лівого Берегу" завітало київське "Динамо", яке на тижні розгромно поступилося "Лаціо" в Лізі Європи, тому "біло-синім" необхідно було покращувати настрій перед матчем з "Гоффенгаймом".

"Динамо" Київ зазнало поразки від "Лаціо" у Лізі Європи

"Динамо" заволоділи ініціативою з перших хвилин, а "Лелеки" натомість притиснулися до власних воріт, виглядаючи можливість втекти в контратаку. Однак перший гол забило саме "Динамо" - на 7 хвилині, після метушні у штрафному, м’яч відскочив до Тараса Михавка, який забив дебютний гол.

На 18 хвилині "Динамо" вдалося забити вдруге - Ярмоленко майстерно замкнув п'ятою простріл Вівчаренка, але арбітр скасував взяття воріт через офсайд. До слова, Ярмоленко проводив 250-й матч в рамках чемпіонату Українию

"Лівий Берег" оговтався до середини тайму та створив перший момент біля воріт "Динамо", але Бущан потягнув потужний удар Синиці.

Зі стартом другої половини обидві команди активізувалися. Спочатку Механів парирував удар Герреро, Бущан потягнув удари Галаса та Козака головою, а згодом Буяльський намагався закинути за комірець Механіву, але голкіпера врятувала поперечка.

Все ж таки без голу-красеня не обійшлося - на 62-й хвилині Бражко скористався осічкою голкіпера та забив з центра поля - 2:0.

Шанси "Лівого Берега" впали до нуля на 80-й хвилині, коли Самар отримав другу жовту та залишив свою команду у меншості, чим і скористався Рубчинський, проштовхнувши м'яч за лінію після відскоку в межах штрафного - 3:0.

Два голи зі стандартів вирішили долю поєдинку

В заключному матчі туру до луганської "Зорі" на стадіон імені Валерія Лобановського завітала полтавська "Ворскла". Полтавчани одразу взяли м’яч під свій контроль та вже у першу 15-хвилинку створили три чудових моменти: вже на 3-ій хвилині Мякушко пробивав по воротах, але удар парирував голкіпер. Вже за хвилину потужний удар Крупського пройшов над воротами, а вже ще за хвилину Турбаєвський знову парирував удар Пердути.

"Зоря" відповіла лише ударом Мічіна над поперечкою і це був єдиний момент до екватора тайму зі сторони луганчан. На 15-ій хвилині Нестеренко не зміг поцілити у верхній кут. Оговталися луганчани лише після середини тайму та перехопили ініціативу. Спочатку Мічін пробив у голкіпера, а згодом Антюх не зміг переграти Ісенка з кількох метрів.

Відкрити рахунок в матчі вдалося все ж таки "Зорі". Після навісу з кутового Будківський зреагував на відскок від партнера та вгатив м'яч під поперечину воріт "Ворскли", забивши 800-ий гол "Зорі" в чемпіонатах УПЛ.

Другий тайм нагадував "гойдалки". Команди одразу ж відповідали одна одній. Спочатку Нестеренко пробив вище воріт, а вже у наступній атаці Мічін не зміг переграти Ісенка віч-на-віч, а добивання Антюха пройшло над воротам. Впродовж другого тайму обидві команди вдало атакували, але не вистачало точності, чого лише вартий удар Черниша у стійку, яка врятувала "Зорю". Все ж таки під завісу поєдинку фортуна опинилася на боці "Зорі", яка подвоїла перевагу - допоміг знову кутовий. Джордан головою замкнув ближню стійку після навісу Антюха.

Фінальний свисток зафіксував перемогу "Зорі" - 2:0.

Після чергового туру "Динамо", "Олександрія" та "Полісся" продовжують зберігати позиції. "Рух" та "Зоря" потіснили "Кривбас", "Колос" вибрався із зони вильоту, а "Оболонь" обігнала "Інгулець", зайнявши передостаннє місце.