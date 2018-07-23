"Карпаты" уступили "Александрии" в стартовом туре УПЛ

Поединок начался с атаки “зелено-белых”. Подачу с фланга должен был завершать Франциско Ди Франко, однако, аргентинцу не хватило роста, чтобы дотянуться до мяча. “Карпаты” продолжали атаковать, а следующий удар по воротам Панькова нанес Гуцуляк. После дриблинга на углу штрафной, Алексей пробивал — защитник “Александрии” вовремя подставился под мяч и отвел угрозу для своей команды. Гости пытались выровнять статистику ударов по воротам соперника, а лучший шанс не реализовал Ситало — выход один на один с Кучинским завершился для нападающего лишь неудачным ударом.

Стартовую атаку после перерыва провели гости из Александрии. Ошибка в центре поля позволила сопернику подобраться вплотную к воротам Кучинского, но в последний момент пробить Полярусу помешал Мирошниченко, подставив под мяч ногу и изменив направление его полета. “Зелено-белые” быстро отвели угрозу подальше от собственной штрафной зоны и снова бросились атаковать. Неудержимый Мякушко финтил на фланге, Карраскаль дальними ударами прицеливался по воротам Панькова, а линии обороны гостей, чтобы остановить “карпатовцев” требовалось немало усилий.

Открыли счет в матче и одновременно забили дебютный для своей команды гол в новом сезоне игроки “Александрии”. Андрей Цуриков здорово поймал “круглого” на линии штрафной и первым касанием переправил его в нижний угол — 0:1. Через несколько минут, после затяжной атаки, гости удвоили свое преимущество — Кучинский не справился с ударом Виталия Пономаря. Сократить отставание мог Хорхе Карраскаль, однако, планы колумбийца испортил Панькив — осуществив крутой сейв — 0:2

“Конечно, эмоции неприятны. Проиграли стартовый матч, тем более, дома. Конечно, хотелось начать лучше. „Александрия“ нас хорошо разобрала, впрочем, как и мы их. Мы все время играли первым номером. Возможно, где-то были допущены тактические ошибки, технический брак, но не сказал бы, что физически „Александрия“ лучше выглядела нас. Однако, необходимо создавать немного больше моментов в атаке. Все расстроены после матча, но это только первый тур, все еще впереди”, — прокомментировал игру капитан “львов” Артем Федецкий.

Заметим, что во втором туре “Карпаты” будут принимать “Черноморец”, а к “Александрии” приедет “Заря”.