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"Карпати" поступилися "Олександрії" у стартовому турі УПЛ

"Карпати" поступилися "Олександрії" у стартовому турі УПЛ

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 липня. УНН. У Львові на стадіоні “Україна” за присутності 6 796 уболівальників “Карпати” приймали “Олександрію” в рамках першого туру елітного чемпіонату України з футболу, інформує УНН з посиланням на прес-служби команд.

Поєдинок розпочався із атаки “зелено-білих”. Подачу з флангу мав завершувати Франціско Ді Франко, проте, аргентинцю не вистачило зросту, щоби дотягнутись до м’яча. “Карпати” продовжували атакувати, а наступний удар по воротах Паньківа наніс Гуцуляк. Після дриблінгу на куті штрафного майданчика, Олексій пробивав — захисник “Олександрії” вчасно підставився під м’яч та відвів загрозу для своєї команди. Гості намагались вирівняти статистику ударів по воротах суперника, а найліпший шанс не реалізував Сітало — вихід один на один з Кучинським завершився для нападника лиш невдалим ударом.

Стартову атаку після перерви провели гості з Олександрії. Помилка у центрі поля дозволила супернику підібратись впритул до воріт Кучинського, але в останню мить пробити Полярусу завадив Мірошніченко, підставивши під м’яч ногу та змінивши напрям його польоту. “Зелено-білі” швидко відвели загрозу подалі від власної карної зони та знову кинулись атакувати. Нестримний Мякушко фінтив на фланзі, Карраскаль дальніми ударами прицілювався по воротах Паньківа, а лінії оборони гостей, щоб зупинити “карпатівців” потребувалось чимало зусиль.

Відкрили рахунок у матчі та водночас забили дебютний для своєї команди гол у новому сезоні гравці “Олександрії”. Андрій Цуріков здорово впіймав “круглого” на лінії штрафного майданчика та першим дотиком переправив його в нижній кут — 0:1. За кілька хвилин, після затяжної атаки, гості подвоїли свою перевагу — Кучинський не впорався з ударом Віталія Пономаря. Скоротити відставання міг Хорхе Карраскаль, проте, плани колумбійця зіпсував Паньків — здійснивши крутий сейв — 0:2

“Звичайно, емоції неприємні. Програли стартовий матч, тим паче, вдома. Звісно, хотілось почати краще. „Олександрія“ нас добре розібрала, зрештою, як і ми їх. Ми весь час грали першим номером. Можливо, десь були допущені тактичні помилки, технічний брак, але не сказав би, що фізично „Олександрія“ краще виглядала за нас. Проте, необхідно створювати трішки більше моментів в атаці. Всі засмучені після матчу, але це тільки перший тур, все ще попереду”, — прокоментував гру капітан “левів” Артем Федецький.

Зауважимо, що у другому турі “Карпати” прийматимуть “Чорноморець”, а до “Олександрії” завітає “Зоря”.

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