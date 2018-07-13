"Карпаты" победили польский клуб в заключительном спарринге межсезонья

Много времени на знакомство карпатовцам не понадобилось, а стартовые минуты матча прошли в сопровождении атак “зелено-белых”. Франциско Ди Франко классным пасом нашел впереди Мякушка, который выходил один на один с голкипером, но не сумел обыграть последнее препятствие на своем пути. Следующий эпизод создала пара нападающих Карраскаль и Санчес: отпасовал на партнера, Хорхе сместился на другой фланг и, получив назад мяча от Катриэля, ударом попал во вратаря.

Казалось, что на перерыв команды уйдут без забитых голов, но в атакующей тройки “Карпат” удался голевой розыгрыш. Карраскаль вырвался из-под опеки меньшей мере, нескольких футболистов соперника, и пробросил круглого вперед. Мякушко снова оказался один на один с вратарем, но на этот раз удачно перебросил мяч в ворота — 1:0

Удвоить преимущество львовян после перерыва мог Франциско Ди Франко: аргентинец ворвался в штрафную и мгновенно среагировал на классный пас от партнера, но мяч после сильного удара пролетел мимо ворот. Карраскаль тоже не хотел уходить с поля без забитого гола, но только колумбиец приближался к воротам соперника, как сразу несколько игроков “Тыхы” блокировали любые действия технического “карпатовца”.

Поэтому заключительный товарищеский матч на межсезонных сборах львовяне завершили минимальной победой 1:0.

Отметим, что после окончания товарищеского матча, “Карпаты” отправились во Львов, ведь за неделю на “львы” проведут первый официальный поединок в сезоне против “Александрии”.