"Карпати" перемогли польський клуб в заключному спарингу міжсезоння
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Завершальним спарингом літнього міжсезоння на польських зборах львівські “Карпати” провели проти польського ФК “Тихи”, інформує УНН з посилання на сайт “зелено-білих”.
Багато часу на знайомство карпатівцям не знадобилось, а стартові хвилини матчу пройшли під супровід атак “зелено-білих”. Франціско Ді Франко класним пасом знайшов попереду Мякушка, який виходив один на один з голкіпером, але не зумів обіграти останню перешкоду на своєму шляху. Наступний епізод створила пара нападників Карраскаля та Санчеса: відпасувавши на партнера, Хорхе змістився на інший фланг та, отримавши назад м’яча від Катріеля, ударом влучив у воротаря.
Здавалось, що на перерву команди підуть без забитих голів, але в атакувальної трійки “Карпат” вдався гольовий розіграш. Карраскаль вирвався з-під опіки щонайменше, кількох футболістів суперника, та прокинув круглого вперед. Мякушко знову опинився один на один з воротарем, але цього разу вдало перекинув м’яча у ворота — 1:0
Подвоїти перевагу львів’ян після перерви міг Франціско Ді Франко: аргентинець увірвався у штрафний майданчик та миттєво зреагував на класний пас від партнера, але м’яч після сильного удару пролетів повз ворота. Карраскаль теж не хотів йти з поля без забитого голу, але тільки-но колумбієць наближався до воріт суперника, як відразу кілька гравців “Тихи” блокували будь-які дії технічного “карпатівця”.
Тож заключний товариський матч на міжсезонних зборах львів’яни завершили мінімальною перемогою 1:0.
Зазначимо, що після закінчення товариського матчу, “Карпати” вирушили до Львова, адже за тиждень на “леви” проведуть перший офіційний поєдинок у сезоні проти “Олександрії”.