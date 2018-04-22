"Карпаты" завоевали четвертую подряд победу в Украинской Премьер-лиге

Сначала Хорхе Карраскаль побеспокоил дальним ударом владения Кичака - вратарь среагировал. В ответ Пасич пробил в ближний угол ворот "Карпат". Страж "львов" совершил сейв. В середине тайма Марьян Швед после скидки Карраскаля поразил нижний угол ворот дончан. В компенсированное время Карраскаль заработал на себе пенальти, однако Швед не смог его реализовать из-за сейва Кичака.

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Перехват мяча на чужой половине поля обернулся голом Карраскаля, который перебросил игровой снаряд через кипера и установил окончательный результат 2:0.

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Заметим, что "Карпаты" выиграли 4-й подряд поединок в УПЛ и с 32 очками приблизились к лидерам второй шестерки "Олимпику" и "Александрии" у которых на один балл больше.