"Карпати" одержали четверту поспіль звитягу в Українській Прем'єр-лізі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. На стадіоні "Динамо ім. Лобановського" відбувся поєдинок 28-го туру УПЛ в якому номінальні господарі донецький "Олімпік" приймали львівські "Карпати", передає кореспондент УНН.
Спочатку Хорхе Карраскаль потурбував дальнім ударом володіння Кічака – воротар зреагував. У відповідь Пасіч пробив у ближній кут воріт "Карпат". Страж "левів" здійснив сейв. В середині тайму Мар'ян Швед після скидки Карраскаля вразив нижній кут воріт донеччан. В компенсований час Карраскаль заробив на собі пенальті, однак Швед не зміг його реалізувати через сейв Кічака.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Львівські "Карпати" підписали чемпіона Аргентини
Перехоплення м'яча на чужій половині поля обернулася голом Карраскаля, який перекинув ігровий снаряд через кіпера та встановив остаточний результат 2:0.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: “Карпати” підсилились двома колумбійськими нападниками
Зауважимо, що "Карпати" виграли 4-й підряд поєдинок в УПЛ і з 32 очками наблизилися до лідерів другої шістки "Олімпіку" і "Олександрії" у яких на один бал більше.