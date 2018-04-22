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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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"Карпати" одержали четверту поспіль звитягу в Українській Прем'єр-лізі

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. На стадіоні "Динамо ім. Лобановського" відбувся поєдинок 28-го туру УПЛ в якому номінальні господарі донецький "Олімпік" приймали львівські "Карпати", передає кореспондент УНН.

"Карпати" одержали четверту поспіль звитягу в Українській Прем'єр-лізі

Спочатку Хорхе Карраскаль потурбував дальнім ударом володіння Кічака – воротар зреагував. У відповідь Пасіч пробив у ближній кут воріт "Карпат". Страж "левів" здійснив сейв. В середині тайму Мар'ян Швед після скидки Карраскаля вразив нижній кут воріт донеччан. В компенсований час Карраскаль заробив на собі пенальті, однак Швед не зміг його реалізувати через сейв Кічака.

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Перехоплення м'яча на чужій половині поля обернулася голом Карраскаля, який перекинув ігровий снаряд через кіпера та встановив остаточний результат 2:0.

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Зауважимо, що "Карпати" виграли 4-й підряд поєдинок в УПЛ і з 32 очками наблизилися до лідерів другої шістки "Олімпіку" і "Олександрії" у яких на один бал більше.

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