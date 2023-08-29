Карнавальный персонаж "народного президента" - эксперт о Лебиговиче как симптоме состояния общественного сознания

Психолог назвала несколько причин популярности образа Лебиговича.

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“Первой причиной может быть то, что место "народного президента", которое в свое время занял Владимир Зеленский, ныне вакантно. Президент полностью погружен в военную повестку дня, и ныне скорее противостоит обществу по ряду существенных вопросов (в том числе коррупции), чем является частью этого общества. Более того, мы видим, что "народный президент" - это часть карнавальной культуры, он должен быть забавным, походить скорее на пародию на президента, чем каноническим лидером нации. То есть при всей героической борьбе за независимую Украину отношения граждан с государством – как системой институтов – остаются крайне сложными”, - сказала Светлана Чунихина.

Она также отметила, что сейчас украинцы активно используют юмор как способ справиться с ужасной реальностью. Политика стоит рядом с войной, однако она не является войной в прямом смысле, поэтому ее удобно высмеивать.

Еще одна причина заключается в том, что во время войны единственной возможной формой политического участия для граждан является самоорганизация и волонтерство для армии. Поэтому каждая заметная фигура на этом поле – а Михаил Лебига аккумулирует донаты в весомых объемах – автоматически приобретает политический вес”, - отметила политический психолог.

И четвертой причиной популярности Лебиговича стало то, что он "мемный". Также Чунихина добавила: “Это новое качество публичных персон цифровой эпохи, как способность нравиться – в доцифровую эпоху. Этому невозможно научиться, это естественное свойство человека”.

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Политический психолог отметила, что хотя и для своей целевой аудитории Лебигович является частью реальной жизни, он буквально меняет физические тела людей, которые набивают себе тематические тату. Перспективы стать президентом или депутатом сейчас туманны.

“Для достижения этой цели понадобится более сложный комплекс технологий и более устойчивая и укорененная в социальный контекст миллионов людей популярность. Но Украина – это страна сюрпризов, поэтому ничего невозможного здесь нет”, - сказала Светлана Чунихина.

Также, расшатывает ли популярность Лебиговича ситуацию в стране, давая впечатление, что можно легко привести к власти любого и без соответствующих знаний, будет зависеть от того, насколько длительной будет жизнь этого мема, указала она.

“Мемы обычно имеют короткий жизненный цикл. Я не думаю, что мем про Лебиговича сможет расшатать ситуацию в стране, которую никак не может расшатать путин со всеми своими танками, ракетами и кувалдами”, - заметила Светлана Чунихина.

На вопрос, можно ли сказать, что политические технологии в Украине переходят на новый уровень и теперь, чтобы набрать свой электорат, надо становиться героями мемов, смешных видео и т.д., Чунихина ответила следующее: "Политические технологии постоянно эволюционируют, совершенствуются, усложняются. Цифровое пространство открывает невиданные ранее возможности доступа к сознанию аудитории, таргетирования, эмоционального заражения и т.д. Но автоматически ни один мемный кандидат или народный президент выборов не выиграет. Нужна кропотливая работа предвыборных штабов".

"Однако, безусловно, Лебигович – это симптом состояния общественного сознания, по крайней мере тех сегментов, где он завирусился”, - подытожила политический психолог.

Дополнение

“Депутата” Лебиговича зовут Михаил Лебига - украинский блогер, стример на платформе Тсһісһ и тик-токер. На одном из своих стримов он критиковал дебаты между Ющенко и Януковичем. Однако, критика была настолько четкой и убедительной, что люди решили сделать из него “депутата”, а затем и кандидата в президенты Украины. Сторонники начали делать с Лебиговичем афиши для бордов, видео якобы с дебатов, расклеивать его якобы “агитационные листовки” на столбах, машинах и тому подобное. Из-за этого стример за считанные дни стал героем мемов. Популярность смешных картинок с “новоизбранным депутатом” настолько быстро распространилась, что известные украинские телеведущие и депутаты Верховной Рады начали спрашивать “Кто такой Лебигович?”, а подростки начали писать под всеми видео в сети TikTok “голосую за Лебиговича” и “Лебигович наш президент”.