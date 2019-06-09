Каратистка из Украины победила на соревнованиях в Шанхае

Украинский каратистка, выступающая в весовой категории до 55 кг, деклассировала в финале (6:0) китаянку Дин Цзямэй и завоевала "золото" "Премьер-лиги" в Шанхае.

Напомним, что на турнире в Марокко Терлюзи также не было равных.

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