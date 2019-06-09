Каратистка з України тріумфувала на змаганнях у Шанхаї
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Українка Анжеліка Терлюга стала переможницею турніру з карате "Прем'єр-ліги" в Шанхаї (Китай), повідомляє УНН з посиланням на НОК України.
Українська каратистка, яка виступає у ваговій категорії до 55 кг, декласувала у фіналі (6:0) китаянку Дін Цзямей і виборола "золото" "Прем'єр-ліги" у Шанхаї.
Нагадаємо, що на турнірі в Марокко Терлюзі також не було рівних.
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