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Карантинный туризм: несмотря на ограничения, украинцы решаются на раннее бронирование

Карантинный туризм: несмотря на ограничения, украинцы решаются на раннее бронирование

Киев  •  УНН

 • 27643 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Украине за "карантинный" год значительно уменьшился спрос на турпоездки за границу, однако украинцы продолжают пользоваться ранним бронированием туров. Об этом журналисту УНН рассказал исполнительный директор Украинской Ассоциации туристических агентств Павел Григораш.

Цитата:

"Самое популярное направление в летнем сезоне – это Турция. У всех участников рынка есть понимание – оно будет пользоваться спросом в летний период. В сезон туры будут стоить дорого. По раннему же бронированию цены были адекватными. Соответственно, был спрос у тех туристов, которые планируют свой отдых заранее и хотят попасть в определенный отель. Люди понимают, что в сезон таких вариантов может не быть", - рассказал эксперт.

Детали

Также он отметил, что количество туристов в прошлом году по сравнению с 2019 годом уменьшилось на 65%. При этом, в январе-феврале нынешнего года этот показатель был на уровне докарантинного 2019 года. Однако уже сейчас ситуация изменилась в связи с ужесточением правил въезда в Украину – все въезжающие должны предоставить справку с отрицательным ПЦР-тестом.

Павел Григораш подчеркнул, что в целом туристическая отрасль очень сильно пострадала от пандемии. По словам эксперта, в самом плачевном состоянии сейчас нишевые операторы, которые работали по одному или нескольким направлениям, так как по сути уже год остаются без работы. Некоторые приостановили свою деятельность совсем, некоторым удалось переориентироваться на массовые направления. В свою очередь, у туроператоров, работающих на рынке массового выездного туризма, ситуация не такая плохая.

Как сообщал УНН ранее, несмотря на то, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции ухудшается, украинцы не отказывают себе в отдыхе. УНН подсчитал, сколько ежедневно чартерных рейсов осуществляется в Египет.

Напомним

Большинство украинцев поддерживают введение "жесткого" карантина. Согласно результатам опроса, 63% высказались "за" в случае значительного роста заболеваемости коронавирусом.

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