Карантинний туризм: попри обмеження українці наважуються на раннє бронювання

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“Найпопулярніший напрям в літньому сезоні — це Туреччина. У всіх учасників ринку є розуміння — він буде користуватися попитом у літній період. У сезон тури будуть коштувати дорого. За раннього же бронювання ціни були адекватними. Відповідно був попит у тих туристів, які планують свій відпочинок заздалегідь і хочуть потрапити в певний готель. Люди розуміють, що в сезон таких варіантів може не бути”, — розповів експерт.

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Також він зазначив, що кількість туристів торік у порівнянні з 2019 роком зменшилася на 65%. При цьому, у січні-лютому нинішнього року цей показник був на рівні докарантинного 2019 року. Однак, уже зараз ситуація змінилася у зв’язку з посиленням правил в’їзду в Україну — усі ті, хто в’їжджає, повинні надати довідку з негативним ПЛР-тестом.

Павло Григораш підкреслив, що в цілому туристична галузь дуже сильно постраждала від пандемії. За словами експерта, у найбільш скрутному становищі зараз нішеві оператори, які працювали за одним або кількома напрямками, адже по суті вже рік залишаються без роботи. Деякі призупинили свою діяльність зовсім, деяким вдалося переорієнтуватися на масові напрямки. Своєю чергою, у туроператорів, що працюють на ринку масового виїзного туризму, ситуація не така погана.

Як повідомляв УНН раніше, попри те, що ситуація з поширенням коронавірусної інфекції погіршується, українці не відмовляють собі у відпочинку. УНН підрахував, скільки щодня чартерних рейсів здійснюється в Єгипет.

Нагадаємо

Більшість українців підтримують введення “жорсткого” карантину. Згідно з результатами опитування, 63% висловилися “за” в разі значного зростання захворюваності на коронавірус.