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Украинцы все больше поддерживают локдаун - опрос

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 апреля. УНН. Большинство украинцев поддерживают введение "жесткого" карантина, если заболеваемость коронавирусом в стране будет существенно расти. Поддержка такого решения с начала марта усилилась. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы Рейтинг, проведенного 26-28 марта, передает УНН.

Цитата:

"63% поддерживают введение "жесткого" карантина, если заболеваемость коронавирусом будет существенно расти. 34% - противоположного мнения. С начала марта наблюдается рост поддержки "жесткого" карантина", - свидетельствуют результаты опроса.

Детали

По данным социологов, 61% респондентов ожидают, что распространение коронавируса уменьшится вследствие введения "жесткого" карантина, 37% - имеют противоположное мнение.

Больше всего поддерживают "жесткий" карантин и верят, что он уменьшит заболеваемость, респонденты старшего возраста, женщины, а также те, кто часто следят за новостями о коронавирусе.

Для справки

Аудитория опроса: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 апреля.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

Ранее Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине введут локдаун, если большинство областей окажется в "красной" зоне.

19 марта анонсировалось, что СНБО в ближайшее время соберется относительно локдауна в Украине.

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