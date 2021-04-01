Українці все більше підтримують локдаун - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Більшість українців підтримують запровадження “жорсткого” карантину, якщо захворюваність на коронавірус в країні суттєво зростатиме. Пітримка такого рішення з початку березня посилилася. Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи Рейтинг, проведеного 26-28 березня, передає УНН.
Цитата:
“63% підтримують запровадження "жорсткого“ карантину, якщо захворюваність на коронавірус суттєво зростатиме. 34% — протилежної думки. З початку березня спостерігається зростання підтримки "жорсткого“ карантину”, — свідчать результати опитування.
Деталі
За даними соціологів, 61% респондентів очікують, що поширення коронавірусу зменшиться внаслідок запровадження “жорсткого” карантину, 37% — мають протилежну думку.
Найбільше підтримують “жорсткий” карантин і вірять, що він зменшить захворюваність, респонденти старшого віку, жінки, а також ті, хто часто слідкують за новинами про коронавірус.
Довідково
Аудиторія опитування: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing — телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.
Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".
Раніше Прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні введуть локдаун, якщо більшість областей опиниться в "червоній" зоні.
19 березня анонсувалося, що РНБО найближчим часом збереться щодо локдауну в Україні.