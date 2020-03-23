Карантин: жителям Литвы разрешили покупать алкоголь в интернете
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В пятницу, 20 марта, сейм Литовской Республики постановил разрешить торговлю алкоголем в интернете на время распространения COVID-19, передает УНН со ссылкой на jauns.lv.
Путем принятия соответствующего постановления правительство страны разрешило реализацию акцизных товаров, кроме табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет, через дистанционный договор. При этом запрещена реализация алкоголя лицам моложе 18 лет, а также с 22:00 до 8:00 по местному времени.
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Данные меры приняты для того, чтобы люди оставались дома.
В то же время сейм принял решение о закрытии игорных залов и приостановке азартных игр в интернете на время распространения COVID−19.
Как сообщал УНН, Президент Белоруси Александр Лукашенко посоветовал бороться с коронавирусом водкой и баней.
Напомним, что к ТОП-5 производителей качественной украинской водки, эксперты отнесли: “Баядера — Групп” (ТМ “Хлебный дар”), “Глобал Спиритс” (УДК) (ТМ “Хортица”), “ЛВН Лимитед” (ТМ “Немирофф”), ЛВЗ “Прайм” (ТМ “Прайм”, “Житник”, “Малиновка”) и ООО “Атлантис” (ТМ “Грин Дэй”).
Уточним, что за год (январь 2020 до января 2019 гг.) производство водки в Украине выросло на 13,3%.