Карантин: жителям Литвы разрешили покупать алкоголь в интернете

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100224 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103386 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105437 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104435 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113060 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100785 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105263 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106646 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131563 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130449 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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4 марта, 18:57 • 109176 просмотра
Актуальное
Карантин: жителям Литвы разрешили покупать алкоголь в интернете

Карантин: жителям Литвы разрешили покупать алкоголь в интернете

Киев  •  УНН

 • 10900 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. В пятницу, 20 марта, сейм Литовской Республики постановил разрешить торговлю алкоголем в интернете на время распространения COVID-19, передает УНН со ссылкой на jauns.lv.

Путем принятия соответствующего постановления правительство страны разрешило реализацию акцизных товаров, кроме табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет, через дистанционный договор. При этом запрещена реализация алкоголя лицам моложе 18 лет, а также с 22:00 до 8:00 по местному времени.

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Данные меры приняты для того, чтобы люди оставались дома.

В то же время сейм принял решение о закрытии игорных залов и приостановке азартных игр в интернете на время распространения COVID−19.

Как сообщал УНН, Президент Белоруси Александр Лукашенко посоветовал бороться с коронавирусом водкой и баней.

Напомним, что к ТОП-5 производителей качественной украинской водки, эксперты отнесли: “Баядера — Групп” (ТМ “Хлебный дар”), “Глобал Спиритс” (УДК) (ТМ “Хортица”), “ЛВН Лимитед” (ТМ “Немирофф”), ЛВЗ “Прайм” (ТМ “Прайм”, “Житник”, “Малиновка”) и ООО “Атлантис” (ТМ “Грин Дэй”).

Уточним, что за год (январь 2020 до января 2019 гг.) производство водки в Украине выросло на 13,3%.

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