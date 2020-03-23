Карантин: жителям Литви дозволили купувати алкоголь в інтернеті
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У п’ятницю, 20 березня, сейм Литовської Республіки ухвалив дозволити торгівлю алкоголем в інтернеті на час поширення COVID-19, передає УНН з посиланням на jauns.lv.
Шляхом прийняття відповідної постанови уряд країни дозволив реалізацію акцизних товарів, крім тютюнових виробів і рідин для електронних сигарет, через дистанційний договір. При цьому заборонено реалізацію алкоголю особам молодше 18 років, а також з 22:00 до 8:00 за місцевим часом.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Алкоголь підвищує імунітет — вчені
Дані заходи прийняті для того, щоб люди залишалися вдома.
У той же час сейм прийняв рішення про закриття гральних залів і припинення азартних ігор в інтернеті на час поширення COVID-19.
Як повідомляв УНН, Президент Білорусі Олександр Лукашенко порадив боротися з коронавірусів горілкою і лазнею.
Нагадаємо, що до ТОП-5 виробників якісної української горілки, експерти віднесли: “Баядера — Груп” (ТМ “Хлібний дар”), “Глобал Спірітс” (УДК) (ТМ “Хортиця”), “ЛВН Лімітед” (ТМ “Немірофф”), ЛГЗ “Прайм” (ТМ “Прайм”, “Житник”, “Малинівка”) і ТОВ “Атлантіс” (ТМ “Грін Дей”).
Уточнимо, що за рік (січень 2020 до січня 2019 рр.) виробництво горілки в Україні зросло на 13,3%.