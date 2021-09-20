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Карантин в Украине: завтра собираются ввести "желтую" зону с 22 сентября

Карантин в Украине: завтра собираются ввести "желтую" зону с 22 сентября

Киев  •  УНН

 • 47092 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Государственная комиссия ТЭБ и ЧС рассмотрит вопрос установления по всей территории Украины "желтого" уровня эпидопасности с 22 сентября. Об этом сообщили в правительстве, пишет УНН.

Цитата:

"Во вторник состоится заседание Государственной комиссии ТЭБ и ЧС, которая рассмотрит установление желтого эпидемического уровня на всей территории Украины с 22 сентября", - говорилось на селекторном совещании под председательством Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Детали

Так, участники совещания обсудили проведение следующего заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Во время него будет рассмотрен вопрос внедрения желтого уровня эпидемической опасности по всей территории страны с 00 часов 00 минут 22 сентября 2021 года.

Премьер-министр подчеркнул, что одновременно заработают новые правила адаптивного карантина, которые ослабляют ограничения для тех заведений хозяйствования и образования, в которых прививки первой дозой не менее 80% персонала.

"Мы изменили подход к карантинным ограничениям и позволили работу таким заведениям, чтобы не останавливать экономический и образовательный процесс в нашей стране. Государство предоставило возможность каждому гражданину прививаться бесплатно различными вакцинами на выбор. Вакцинация остается приоритетом в противодействии распространению болезни", - подчеркнул Денис Шмыгаль.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что на прошлой неделе произошла переориентация мобильных бригад вакцинации на учебные заведения.

При этом, как сообщили в Министерстве здравоохранения, за последнюю неделю количество подтвержденных новых случаев заболевания COVID-19 выросло на 68%, а госпитализаций - на 51%.

"Нагрузка на систему здравоохранения пока контролируемая. Реанимационные кровати заняты на 33%, кровати с кислородом на 29%, но при этом людей, которым назначена кислородная терапия, на этих кроватях - 19%", - отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Участники совещания также отметили важность противодействия подделке документов, удостоверяющих вакцинацию и отсутствие заболевания COVID-19. Председатель Национальной полиции Игорь Клименко доложил о результатах проверки по подделках ковид-документов за прошедшую неделю. Так, было проведено 14 обысков, касающихся фактов подделки результатов ПЦР-тестов, справок о вакцинации, международных свидетельств о вакцинации и ковид-сертификатов. Из них 2 обыска в медицинских учреждениях, и 2 - в туристических агентствах. Было задокументировано незаконную деятельность трех врачей и семи посредников в шести регионах страны. Изъято 50 международных свидетельств о вакцинации, 107 ПЦР-тестов и заблокирован 1 телеграмм-канал, который занимался распространением таких документов.

Премьер-министр дал задание МВД и Минздраву совместно с СБУ продолжить работу по изобличению лиц и веб-ресурсов, которые занимаются изготовлением и распространением поддельных документов и вредят здоровью украинцев.

Дополнение

В связи с ухудшением эпидемической ситуации, правительство на внеочередном заседании приняло решение о продлении действия адаптивного карантина до 31 декабря 2021 года.

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