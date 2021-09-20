Карантин в Україні: завтра збираються ввести "жовту" зону з 22 вересня

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. Державна комісія ТЕБ і НС розгляне питання встановлення по всій території України "жовтого" рівня епіднебезпеки з 22 вересня. Про це повідомили в уряді, пише УНН.

Цитата:

“У вівторок відбудеться засідання Державної комісії ТЕБ та НС, яка розгляне встановлення жовтого епідемічного рівня по всій території України з 22 вересня”, — йшлося на селекторній нараді під головуванням Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Деталі

Так, учасники наради обговорили проведення наступного засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Під час нього буде розглянуто питання впровадження жовтого рівня епідемічної небезпеки по всій території країни з 00 годин 00 хвилин 22 вересня 2021 року.

Прем’єр-міністр підкреслив, що водночас запрацюють нові правила адаптивного карантину, які послаблюють обмеження для тих закладів господарювання та освіти, в яких вакциновано першою дозою не менше 80% персоналу.

“Ми змінили підхід до карантинних обмежень та дозволили роботу таким закладам, щоб не зупиняти економічний та освітній процес у нашій країні. Держава надала можливість кожному громадянину щепитися безкоштовно різними вакцинами на вибір. Вакцинація залишається пріоритетом у протидії поширенню хвороби”, — наголосив Денис Шмигаль.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що минулого тижня відбулася переорієнтація мобільних бригад щеплення на заклади освіти.

При цьому, як повідомили в Міністерстві охорони здоров’я, за останній тиждень кількість підтверджених нових випадків захворювання на COVID-19 зросла на 68%, а госпіталізацій — на 51%.

“Навантаження на систему охорони здоров’я поки що контрольоване. Реанімаційні ліжка зайняті на 33%, ліжка з киснем на 29%, але при цьому людей, яким призначена киснева терапія, на цих ліжках — 19%”, — зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Учасники наради також наголосили на важливості протидії підробці документів, які засвідчують вакцинацію та відсутність захворювання на COVID-19. Голова Національної поліції Ігор Клименко доповів про результати перевірки щодо підроблення ковід-документів за минулий тиждень. Так, було проведено 14 обшуків, що стосуються фактів підроблення результатів ПЛР-тестів, довідок про вакцинацію, міжнародних свідоцтв про вакцинацію та ковід-сертифікатів. З них 2 обшуки в медичних закладах, та 2 — у туристичних агенціях. Було задокументовано незаконну діяльність трьох лікарів і семи посередників у шести регіонах країни. Вилучено 50 міжнародних свідоцтв про вакцинацію, 107 ПЛР-тестів і заблоковано 1 телеграм-канал, яким займався розповсюдженням таких документів.

Прем’єр-міністр дав завдання МВС та МОЗ спільно з СБУ продовжити роботу щодо викриття осіб та веб-ресурсів, які займаються виготовленням та розповсюдженням підроблених документів та шкодять здоров’ю українців.

Доповнення

У зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації, уряд на позачерговому засіданні ухвалив рішення про продовження дії адаптивного карантину до 31 грудня 2021 року.

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