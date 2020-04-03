Карантин во Львове: Нацгвардия будет проверять парки и лесопарки на выходных

КИЕВ. 3 апреля. УНН. В течение выходных сотрудники управления безопасности города и ЛКП “Муніципальна варта” совместно с Нацгвардией будет проверять парки, лесопарки и зеленые зоны города. Так, за несоблюдение условий карантина нарушителей будут штрафовать. Об этом сообщил заместитель городского головы по вопросам безопасности города Сергей Бабак, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".