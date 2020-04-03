Карантин во Львове: Нацгвардия будет проверять парки и лесопарки на выходных
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В течение выходных сотрудники управления безопасности города и ЛКП “Муніципальна варта” совместно с Нацгвардией будет проверять парки, лесопарки и зеленые зоны города. Так, за несоблюдение условий карантина нарушителей будут штрафовать. Об этом сообщил заместитель городского головы по вопросам безопасности города Сергей Бабак, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
"Управление безопасности города, "Муніципальна варта" и Нацгвардия будут обрабатывать парки, лесопарки и зеленые зоны города. Будем проверять соблюдение жителями принятых комиссией ТЭБ и ЧС правил поведения в парках.
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У нарушителей нацгвардейцы будут проверять документы. Также будем вызывать полицию, ведь за невыполнение решения городской комиссии ТЭБ и ЧС предусмотрено наложение штрафов", - отметил чиновник.
Напомним, сегодня, 3 апреля, на заседании исполнительного комитета был утвержден ряд новых ограничений для жителей во время посещения парков, лесопарков и зеленых зон. В частности, запретили еду и напитки, а также посещение детских площадок на территориях парков. Следовательно, принятые правила являются обязательными для выполнения в городе.