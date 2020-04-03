Карантин во Львове: Нацгвардия будет проверять парки и лесопарки на выходных

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 61346 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 71715 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 85230 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 83481 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 103346 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 85872 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102663 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105861 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130924 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130318 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Карантин во Львове: Нацгвардия будет проверять парки и лесопарки на выходных

Карантин во Львове: Нацгвардия будет проверять парки и лесопарки на выходных

Киев  •  УНН

 • 16820 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. В течение выходных сотрудники управления безопасности города и ЛКП “Муніципальна варта” совместно с Нацгвардией будет проверять парки, лесопарки и зеленые зоны города. Так, за несоблюдение условий карантина нарушителей будут штрафовать. Об этом сообщил заместитель городского головы по вопросам безопасности города Сергей Бабак, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".

"Управление безопасности города, "Муніципальна варта" и Нацгвардия будут обрабатывать парки, лесопарки и зеленые зоны города. Будем проверять соблюдение жителями принятых комиссией ТЭБ и ЧС правил поведения в парках.

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У нарушителей нацгвардейцы будут проверять документы. Также будем вызывать полицию, ведь за невыполнение решения городской комиссии ТЭБ и ЧС предусмотрено наложение штрафов", - отметил чиновник.

Напомним, сегодня, 3 апреля, на заседании исполнительного комитета был утвержден ряд новых ограничений для жителей во время посещения парков, лесопарков и зеленых зон. В частности, запретили еду и напитки, а также посещение детских площадок на территориях парков. Следовательно, принятые правила являются обязательными для выполнения в городе.

Украинские Национальные Новости

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