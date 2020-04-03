Карантин у Львові: Нацгвардія перевірятиме парки та лісопарки на вихідних
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Упродовж вихідних працівники управління безпеки міста та ЛКП “Муніципальна варта” спільно із Нацгвардією перевірятимуть парки, лісопарки та зелені зони міста. Так, за недотримання умов карантину порушників штрафуватимуть. Про це повідомив заступник міського голови з питань безпеки міста Сергій Бабак, передає УНН із посиланням на “Гал-інфо”.
“Управління безпеки міста, Муніципальна варта та Нацгвардія опрацьовуватимуть парки, лісопарки та зелені зони міста. Будемо перевіряти дотримання мешканцями прийнятих комісією ТЕБ і НС правил поводження у парках.
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У порушників нацгвардійці перевірятимуть документи. Також будемо викликати поліцію, адже за невиконання рішення міської комісії ТЕБ і НС передбачене накладення штрафів”, — зазначив посадовець.
Нагадаємо, сьогодні, 3 квітня, на засіданні виконавчого комітету було затверджено низку нових обмежень для мешканців під час відвідування парків, лісопарків та зелених зон. Зокрема, заборонили вживання їжі та напоїв, а також відвідування дитячих майданчиків на територіях парків. Відтак, прийняті правила є обов’язковими до виконання у місті.