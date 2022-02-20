Карантин: "красную" зону вскоре может покинуть три области
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Вскоре три из пяти областей, которые на сегодня находятся в "красной" зоне, смогут ослабить ограничения. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины по состоянию на 20 февраля, пишет УНН.
Детали
Так, в "красной" зоне на сегодня находятся Закарпатская, Ивано-Франковска, Луганская, Ровенская и Хмельницкая области.
В то же время, по данным Минздрава, в Закарпатской, Ивано-Франковской и Ровенской областях уровень госпитализаций стабилизируется. Кроме того, Ровенская область демонстрирует улучшение показателя коэффициента выявления случаев инфицирования на COVID-19.
Добавим
По данным Минздрава, в Украине зафиксировано уже 4,7 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки 19 февраля - 17 448, сейчас самый низкий показатель с начала недели. При этом количество выздоровевших за сутки - более 12 тысяч.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавирус в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевили в форму адаптивного карантина.
В пределах адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. Ввиду "цвета" региона различаются и ограничительные меры.
Так, зеленый уровень предполагает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предусматривает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".
С 6 декабря вступили в силу новые карантинные правила, предусматривающие усиление ограничений в "желтых" зонах. Так, посещение массовых мероприятий, работа кинотеатров, театров, заведений общественного питания и спортзалов разрешена только при наличии в 100% коллективов и посетителей по крайней мере одной дозы прививки, отрицательного теста или сертификата о выздоровлении.
15 декабря карантин в Украине продлили до апреля.
С 30 декабря все области были в "желтой" зоне.
20 января Министерство здравоохранения констатировало новую вспышку с эпицентром на западе Украины.
С 24 января Ивано-Франковская область перешла в "красную" зону. С 27 января к ней присоединилась Ровенская область. С 11 февраля Закарпатская, Луганская и Хмельницкая области также перешли в "красную" зону.