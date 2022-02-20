В Україні вже 4,7 млн випадків COVID-19, за добу - 17 448

КИЇВ. 20 лютого. УНН. В Україні зафіксовано вже 4,7 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 19 лютого, - 17 448, наразі найнижчий показник з початку тижня. При цьому кількість одужалих за добу - понад 12 тисяч. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.