В Україні вже 4,7 млн випадків COVID-19, за добу - 17 448
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. В Україні зафіксовано вже 4,7 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 19 лютого, - 17 448, наразі найнижчий показник з початку тижня. При цьому кількість одужалих за добу - понад 12 тисяч. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
"За добу 19 лютого в Україні зафіксовано 17 448 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 3 208 особи;
летальних випадків – 152;
одужало – 11 963 особи.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 4 720 771 осіб;
одужало – 3 938 459 осіб;
летальних випадків – 104 518;
проведено ПЛР-тестувань – 19 373 373.
Деталі
Із захворілих за минулу добу: дітей – 1 473, медпрацівників – 142.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (2126), Харківській (1398), Дніпропетровській (1077), та Сумській (996) областях.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 18-у місці за поширенням і на 16-у - за кількістю смертей від COVID-19.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".
З 6 грудня набули чинності нові карантинні правила, які передбачають посилення обмежень у "жовтих" зонах. Так, відвідування масових заходів, робота кінотеатрів, театрів, закладів громадського харчування та спортзалів дозволена лише за наявності в 100% колективів та відвідувачів принаймні однієї дози щеплення, негативного тесту або сертифікату про одужання.
15 грудня карантин в Україні продовжили до квітня.
З 30 грудня всі області були у "жовтій" зоні.
20 січня Міністерство охорони здоров'я констатувало новий спалах з епіцентром на заході України.
З 24 січня Івано-Франківська область перейшла до "червоної" зони. Із 27 січня до неї приєдналася Рівненська область. Із 11 лютого Закарпатська, Луганська та Хмельницька області також перейшли у "червону" зону.