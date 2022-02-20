В Украине уже 4,7 млн случаев COVID - 19, за сутки-17 448
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. В Украине зафиксировано уже 4,7 млн случаев коронавиросной болезни COVID-19, прирост за сутки 19 февраля - 17 448, сейчас самый низкий показатель с начала недели. При этом количество выздоровевших за сутки - более 12 тысяч. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
"За сутки 19 февраля в Украине зафиксировано 17 448 новых подтвержденных случаев коронавиросной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.
Также за прошедшие сутки:
Госпитализировано - 3 208 лиц;
летальных случаев - 152;
выздоровел - 11 963 человека.
За все время пандемии в Украине:
Заболели - 4 720 771 человек;
выздоровел - 3 938 459 человек;
летальных случаев - 104 518;
проведен ПЦР-тестирования - 19 373 373.
Детали
Из заболевших за минувшие сутки: дети - 1 473, медработники - 142.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (2126), Харьковской (1398), Днепропетровской (1077) и Сумской (996) областях.
Согласно данным Worldometer, ресурса, который отслеживает ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 18 месте по распространению и на 16 - по числу смертей от COVID-19.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавирус в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевили в форму адаптивного карантина.
В пределах адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. Ввиду "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень-предусматривает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".
С 6 декабря вступили в силу новые карантинные правила, предусматривающие усиление ограничений в "желтых" зонах. Так, посещение массовых мероприятий, работа кинотеатров, театров, заведений общественного питания и спортзалов разрешена только при наличии в 100% коллективов и посетителей по крайней мере одной дозы прививки, отрицательного теста или сертификата о выздоровлении.
15 Декабря карантин в Украине продлили до апреля.
С 30 декабря все области были в "желтой" зоне.
20 Января Министерство здравоохранения констатировало новую вспышку с эпицентром на западе Украины.
С 24 января Ивано-Франковская область перешла в "красную" зону. С 27 января к ней присоединилась Ровенская область. С 11 февраля Закарпатская, Луганская и Хмельницкая области также перешли в "красную" зону.