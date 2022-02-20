В Украине уже 4,7 млн случаев COVID - 19, за сутки-17 448

КИЕВ. 20 февраля. УНН. В Украине зафиксировано уже 4,7 млн случаев коронавиросной болезни COVID-19, прирост за сутки 19 февраля - 17 448, сейчас самый низкий показатель с начала недели. При этом количество выздоровевших за сутки - более 12 тысяч. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.