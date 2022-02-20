Карантин: "червону" зону невдовзі може залишити три області

ukru
Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт
Ексклюзив
09:04 • 2319 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 25925 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 53496 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 56309 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 87358 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 148326 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 165937 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 212376 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 199907 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 187006 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.4 м/с
94 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

1 квітня, 23:29 • 74693 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

1 квітня, 23:49 • 77902 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 75618 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 58231 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 83752 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 83752 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 58231 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 233775 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 357971 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 614813 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 75621 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 114991 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 141259 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 162863 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 175635 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Карантин: "червону" зону невдовзі може залишити три області

Карантин: "червону" зону невдовзі може залишити три області

Київ • УНН

 • 136211 перегляди

КИЇВ. 20 лютого. УНН. Невдовзі три з п'яти областей, які на сьогодні перебувають в "червоній" зоні, зможуть послабити обмеження. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я України станом на 20 лютого, пише УНН.

Деталі

Так, у "червоній" зоні на сьогодні перебувають Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, Рівненська та Хмельницька області.

Водночас, за даними МОЗ, у Закарпатській, Івано-Франківській та Рівненській областях рівень госпіталізацій стабілізується. Крім того, Рівненська область демонструє покращення показника Коефіціента виявлення випадків інфікування на COVID-19.

Додамо

За даними МОЗ, в Україні зафіксовано вже 4,7 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 19 лютого, - 17 448, наразі найнижчий показник з початку тижня. При цьому кількість одужалих за добу - понад 12 тисяч.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи.

Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

З 6 грудня набули чинності нові карантинні правила, які передбачають посилення обмежень у "жовтих" зонах. Так, відвідування масових заходів, робота кінотеатрів, театрів, закладів громадського харчування та спортзалів дозволена лише за наявності в 100% колективів та відвідувачів принаймні однієї дози щеплення, негативного тесту або сертифікату про одужання.

15 грудня карантин в Україні продовжили до квітня.

З 30 грудня всі області були у "жовтій" зоні.

20 січня Міністерство охорони здоров'я констатувало новий спалах з епіцентром на заході України.

З 24 січня Івано-Франківська область перейшла до "червоної" зони. Із 27 січня до неї приєдналася Рівненська область. Із 11 лютого Закарпатська, Луганська та Хмельницька області також перейшли у "червону" зону.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоCOVID-19
Bitcoin
$84,427.80
Золото
$3,154.60
Tesla
$268.93
Brent
$74.05
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.15
Ethereum
$1,867.84