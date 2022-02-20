Карантин: "червону" зону невдовзі може залишити три області
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Невдовзі три з п'яти областей, які на сьогодні перебувають в "червоній" зоні, зможуть послабити обмеження. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я України станом на 20 лютого, пише УНН.
Деталі
Так, у "червоній" зоні на сьогодні перебувають Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, Рівненська та Хмельницька області.
Водночас, за даними МОЗ, у Закарпатській, Івано-Франківській та Рівненській областях рівень госпіталізацій стабілізується. Крім того, Рівненська область демонструє покращення показника Коефіціента виявлення випадків інфікування на COVID-19.
Додамо
За даними МОЗ, в Україні зафіксовано вже 4,7 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 19 лютого, - 17 448, наразі найнижчий показник з початку тижня. При цьому кількість одужалих за добу - понад 12 тисяч.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи.
Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".
З 6 грудня набули чинності нові карантинні правила, які передбачають посилення обмежень у "жовтих" зонах. Так, відвідування масових заходів, робота кінотеатрів, театрів, закладів громадського харчування та спортзалів дозволена лише за наявності в 100% колективів та відвідувачів принаймні однієї дози щеплення, негативного тесту або сертифікату про одужання.
15 грудня карантин в Україні продовжили до квітня.
З 30 грудня всі області були у "жовтій" зоні.
20 січня Міністерство охорони здоров'я констатувало новий спалах з епіцентром на заході України.
З 24 січня Івано-Франківська область перейшла до "червоної" зони. Із 27 січня до неї приєдналася Рівненська область. Із 11 лютого Закарпатська, Луганська та Хмельницька області також перейшли у "червону" зону.