Капсула Crew Dragon с американскими астронавтами отстыковалась от МКС
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Американский космический корабль Crew Dragon с астронавтами Дагласом Херли и Робертом Бенкеном, которые в конце мая прибыли на Международную космическую станцию, отстыковался от МКС в субботу, в 19:35 по времени восточного побережья США (2:35 по времени Киева, 2 августа). Об этом сообщает УНН со ссылкой на трансляцию сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Даг Херли и Боб Бенкен в субботу приняли участие в прощальной церемонии на МКС, за несколько часов до их запланированного вылета на Землю в капсуле SpaceX Dragon.
Несмотря на приближение урагана “Исайя” в США, NASA заявило, что погода благоприятна для того, чтобы капсула приводнилась в воскресенье днем в Мексиканском заливе, недалеко от Панама-Сити, штат Флорида. Это будет первое приводнение астронавтов за последние 45 лет. В последний раз астронавты осуществляли так посадку после совместной космической миссии США и СССР “Аполлон-Союз” в 1975 году.
Астронавты завершают свою двухмесячную миссию, которая ознаменовала собой новую эру в американской космической отрасли — США впервые за много лет запустили в космос собственную ракету с экипажем на борту.
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После запуска Херли и Бенкена из Космического центра имени Кеннеди 30 мая, SpaceX стала первой частной компанией, которая отправила людей на орбиту Земли. Теперь SpaceX должна стать первой частной компанией, которая вернула людей с орбиты.
“Запуск был сложнее, но самое главное — наше возвращение домой”, — сказал Бенкен.
По словам Бенкен, успешное приводнения позволит назвать запуск американского экипажа астронавтов “полным циклом”.
Командир МКС Крис Кэссиди, который останется на борту с двумя российскими космонавтами до октября, подарил Херли маленький флаг США, оставленный предыдущими астронавтами после запуска на МКС с территории США в июле 2011 года. Херли был пилотом во время этого последнего полета “Шаттл”. Этот флаг в будущем будет доставлен на Луну в рамках программы NASA “Артемис”.
SpaceX Элона Маск легко опередила компанию Boeing, которая не планирует запускать свою первую команду в следующем году. Следующий полет экипажа SpaceX запланирован на конец сентября.