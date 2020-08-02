Капсула Crew Dragon с американскими астронавтами отстыковалась от МКС

КИЕВ. 2 августа. УНН. Американский космический корабль Crew Dragon с астронавтами Дагласом Херли и Робертом Бенкеном, которые в конце мая прибыли на Международную космическую станцию, отстыковался от МКС в субботу, в 19:35 по времени восточного побережья США (2:35 по времени Киева, 2 августа). Об этом сообщает УНН со ссылкой на трансляцию сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).