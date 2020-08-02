Капсула Crew Dragon с американскими астронавтами отстыковалась от МКС

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 22180 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100988 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 105875 просмотра

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4 марта, 13:46 • 132500 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110268 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130784 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101957 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102559 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104401 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102048 просмотра

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Капсула Crew Dragon с американскими астронавтами отстыковалась от МКС

Капсула Crew Dragon с американскими астронавтами отстыковалась от МКС

Киев  •  УНН

 • 20530 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. Американский космический корабль Crew Dragon с астронавтами Дагласом Херли и Робертом Бенкеном, которые в конце мая прибыли на Международную космическую станцию, отстыковался от МКС в субботу, в 19:35 по времени восточного побережья США (2:35 по времени Киева, 2 августа). Об этом сообщает УНН со ссылкой на трансляцию сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Даг Херли и Боб Бенкен в субботу приняли участие в прощальной церемонии на МКС, за несколько часов до их запланированного вылета на Землю в капсуле SpaceX Dragon.

Несмотря на приближение урагана “Исайя” в США, NASA заявило, что погода благоприятна для того, чтобы капсула приводнилась в воскресенье днем в Мексиканском заливе, недалеко от Панама-Сити, штат Флорида. Это будет первое приводнение астронавтов за последние 45 лет. В последний раз астронавты осуществляли так посадку после совместной космической миссии США и СССР “Аполлон-Союз” в 1975 году.

Астронавты завершают свою двухмесячную миссию, которая ознаменовала собой новую эру в американской космической отрасли — США впервые за много лет запустили в космос собственную ракету с экипажем на борту.

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После запуска Херли и Бенкена из Космического центра имени Кеннеди 30 мая, SpaceX стала первой частной компанией, которая отправила людей на орбиту Земли. Теперь SpaceX должна стать первой частной компанией, которая вернула людей с орбиты.

“Запуск был сложнее, но самое главное — наше возвращение домой”, — сказал Бенкен.

По словам Бенкен, успешное приводнения позволит назвать запуск американского экипажа астронавтов “полным циклом”.

Командир МКС Крис Кэссиди, который останется на борту с двумя российскими космонавтами до октября, подарил Херли маленький флаг США, оставленный предыдущими астронавтами после запуска на МКС с территории США в июле 2011 года. Херли был пилотом во время этого последнего полета “Шаттл”. Этот флаг в будущем будет доставлен на Луну в рамках программы NASA “Артемис”.

SpaceX Элона Маск легко опередила компанию Boeing, которая не планирует запускать свою первую команду в следующем году. Следующий полет экипажа SpaceX запланирован на конец сентября.

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