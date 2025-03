NASA визначило дату повернення на Землю астронавтів кораблем Crew Dragon

"Ми плануємо на 1 серпня виліт космічного корабля Dragon Endeavour SpaceX з МКС, щоб повернути Боба Бенкена і Дага Хьорлі додому після їх історичної місії. Приводнення заплановано на 2 серпня. Погода визначатиме остаточну дату", - написав він.

Такий же корабель Crew Dragon відправив астронавтів у космос в кінці травня - це перший раз, коли космічний корабель приватного виробництва доставив людей на орбіту.

NEWS: We're targeting an Aug. 1 departure of @SpaceX's Dragon Endeavour spacecraft from the @Space_Station to bring @AstroBehnken and @Astro_Doug home after their historic #LaunchAmerica mission. Splashdown is targeted for Aug. 2. Weather will drive the actual date. Stay tuned. pic.twitter.com/VOCV51gzLi

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) July 17, 2020