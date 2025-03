NASA определило дату возвращения на Землю астронавтов кораблем Crew Dragon

"Мы планируем на 1 августа вылет космического корабля Dragon Endeavour SpaceX с МКС, чтобы вернуть Боба Бенкена и Дага Херли домой после их исторической миссии. Приводнение запланировано на 2 августа. Погода будет определять окончательную дату", - написал он.

Такой же корабль Crew Dragon отправил астронавтов в космос в конце мая - это первый раз, когда космический корабль частного производства доставил людей на орбиту.

NEWS: We're targeting an Aug. 1 departure of @SpaceX's Dragon Endeavour spacecraft from the @Space_Station to bring @AstroBehnken and @Astro_Doug home after their historic #LaunchAmerica mission. Splashdown is targeted for Aug. 2. Weather will drive the actual date. Stay tuned. pic.twitter.com/VOCV51gzLi

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) July 17, 2020