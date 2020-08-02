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Капсула Crew Dragon з американськими астронавтами відстикувалась від МКС

Капсула Crew Dragon з американськими астронавтами відстикувалась від МКС

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. Американський космічний корабель Crew Dragon з астронавтами Дагласом Херлі і Робертом Бенкеном, які наприкінці травня прибули на Міжнародну космічну станцію, відстикувався від МКС у суботу, о 19:35 за часом східного узбережжя США (2:35 за часом Києва, 2 серпня). Про це повідомляє УНН із посиланням на трансляцію сайті Національного управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA).

Даг Херлі і Боб Бенкен в суботу взяли участь в прощальній церемонії на МКС, за кілька годин до їх запланованого вильоту на Землю в капсулі SpaceX Dragon.

Попри наближення урагану “Ісайя” до США, NASA заявило, що погода сприятлива для того, щоб капсула приводнилась в неділю вдень в Мексиканській затоці, недалеко від Панама-Сіті, штат Флорида. Це буде перше приводнення астронавтів за останні 45 років. В останній раз астронавти здійснювали так посадку після спільної космічної місії США і СРСР “Аполлон-Союз” у 1975 році.

Астронавти завершують свою двомісячну місію, яка ознаменувала собою нову еру в американській космічній галузі — США вперше за багато років запустили в космос власну ракету з екіпажем на борту.

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Після запуску Херлі і Бенкена з Космічного центру імені Кеннеді 30 травня, SpaceX стала першою приватною компанією, що відправила людей на орбіту Землі. Тепер SpaceX повинна стати першою приватною компанією, яка повернула людей з орбіти.

“Запуск був складніше, але найголовніше — наше повернення додому”, — сказав Бенкен.

За словами Бенкена, успішне приводнення дозволить назвати запуск американського екіпажу астронавтів “повним циклом”.

Командир МКС Кріс Кессіді, який залишиться на борту з двома російськими космонавтами до жовтня, подарував Херлі маленький прапор США, залишений попередніми астронавтами після запуску на МКС з території США в липні 2011 року. Херлі був пілотом під час цього останнього польоту “Шаттл”. Цей прапор в майбутньому буде доставлений на Місяць в рамках програми NASA “Артеміс”.

SpaceX Елона Маск легко випередила компанію Boeing, яка не планує запускати свою першу команду до наступного року. Наступний політ екіпажу SpaceX запланований на кінець вересня.

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