Капитан сборной Украины стал самым результативным игроком поединка Лиги чемпионов

В исполнении "бигмена" сборной 25 очков и 13 подборов, которые помогли "Авелино" победить на выезде литовский коллектив - 85:75.

Таким образом, победа вывела итальянцев на первое место в группе - 5 побед при 2 поражениях.

Стоит отметить, что в другом противостоянии "Монако" (Франция) Сергея Гладыря победил в гостях "Арис" (Греция) - 65:62.

Украинец совершил 5 очков за 25:43 минуты в составе французов, сделал 1 подбор, 2 передачи, 3 перехвата.