Капітан збірної України став найрезультативнішим гравцем поєдинку Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Капітан збірної України Кирило Фесенко став найкращим гравцем матчу Ліги чемпіонів ФІБА проти литовського “Ювентуса”, повідомляє УНН з посиланням на сайт Ліги чемпіонів.
У виконанні “бігмена” збірної 25 очок та 13 підбирань, які допомогли “Авеліно” перемогти на виїзді литовський колектив — 85:75.
Таким чином, звитяга вивела італійців на перше місце в групі — 5 перемог при 2 поразках.
Варто відзначити, що в іншому протистоянні “Монако” (Франція) Сергія Гладиря переміг в гостях “Аріс” (Греція) — 65:62.
Українець здійснив 5 очок за 25:43 хвилини в складі французів, зробив 1 підбирання, 2 передачі, 3 перехоплення.