Капитан сборной Украины стала самой результативной баскетболисткой клуба в игре первенства Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Капитан женской сборной Украины по баскетболу Алина Ягупова своим результативным выступлением принесла победу БК "Чукурова" в игре чемпионата Турции, передает УНН со ссылкой на сайт ФБУ.
“Чукурова” Ягуповой победила “Измит” в матче 7 тура чемпионата Турции — 72:67. Украинка за 39:13 минут набрала 25 очков, 6 подборов, 9 передач, 5 перехватов, и стала самой результативной в своей команде.
Еще одна украинка Людмила Науменко за 40 минут набрала 7 очков, 6 подборов, 3 передачи.
Это уже третья подряд победа “Чукурова” в чемпионате Турции. Сейчас команда украинских сборниц занимает четвертую строчку турнирной таблицы — 4 победы в семи матчах.
Добавим, что женская сборная Украины должна сыграть два отборочных матча чемпионата Европы. Против Финляндии (12 ноября), Бельгии (14 ноября). По решению ФИБА эти поединки состоятся в изолированном месте в Португалии.