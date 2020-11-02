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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

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10:59 • 48982 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
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08:59 • 90443 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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Капитан сборной Украины стала самой результативной баскетболисткой клуба в игре первенства Турции

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КИЕВ. 3 ноября. УНН. Капитан женской сборной Украины по баскетболу Алина Ягупова своим результативным выступлением принесла победу БК "Чукурова" в игре чемпионата Турции, передает УНН со ссылкой на сайт ФБУ.

“Чукурова” Ягуповой победила “Измит” в матче 7 тура чемпионата Турции — 72:67. Украинка за 39:13 минут набрала 25 очков, 6 подборов, 9 передач, 5 перехватов, и стала самой результативной в своей команде.

Еще одна украинка Людмила Науменко за 40 минут набрала 7 очков, 6 подборов, 3 передачи.

Это уже третья подряд победа “Чукурова” в чемпионате Турции. Сейчас команда украинских сборниц занимает четвертую строчку турнирной таблицы — 4 победы в семи матчах.

Добавим, что женская сборная Украины должна сыграть два отборочных матча чемпионата Европы. Против Финляндии (12 ноября), Бельгии (14 ноября). По решению ФИБА эти поединки состоятся в изолированном месте в Португалии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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